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ТАСС

В КНР заявили о снижении темпов роста ВВП из-за кризиса на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Pilipey/Pool

По данным доклада правительства о выполнении плана социально-экономического развития, еще одной причиной сокращения показателя стало замедление мировой экономики

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Замедление глобальной экономики и негативные последствия кризиса на Украине привели к снижению темпов роста ВВП Китая. Об этом говорится в докладе правительства о выполнении плана социально-экономического развития, опубликованном в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

"Замедлялись темпы роста мировой экономики, все более осложнялась внешняя среда из-за украинского кризиса, переплетались такие проблемы, как глобальный дисбаланс спроса и предложения зерна и энергоресурсов, высокий уровень инфляции и усиление протекционизма", - отмечается в документе.

"В таких крайне сложных и суровых условиях фактический рост экономики и часть показателей, связанных с темпами экономического роста, в определенной степени отличались от намеченных", - указывается в докладе.

"Регулирование макроэкономической политики в основных экономиках мира дало побочный эффект, что непрерывно оказывало негативное влияние на развитие нашей страны", - подчеркивается в документе.

В 2022 году темпы роста ВВП Китая упали до 3%, что оказалось гораздо ниже целевого показателя около 5,5% и стало одним из минимальных показателей за последние 50 лет. По оценке экспертов, это было вызвано негативными последствиями антиковидных ограничений и серией локдаунов в крупных городах и промышленных центрах страны.

Если исключить 2020 год, когда темпы роста ВВП из-за начала пандемии упали до 2,2%, прошлогодние 3% стали самым низким показателем со времени окончания Культурной революции в 1976 году.

По итогам 2022 года объем ВВП КНР составил 121,02 трлн юаней (около $18 трлн). По итогам 2021 года темпы роста ВВП составили 8,1%.

Целевой показатель темпов роста ВВП Китая на 2022 год установлен на уровне около 5%. 

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Страны
Китай
Украина
Проекты
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