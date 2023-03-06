Назван "самый примечательный момент" в истории с "Северными потоками"

TAS: в США не хотят знать правду о причастности Байдена ко взрывам на "Северных потоках"

Статья Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на "Северных потоках" выглядит правдоподобно, пишет The American Spectator. Однако его версию событий не обсуждают в американских корпоративных СМИ. Никто не заинтересован в правде.

Почему мы проявляем так мало интереса к тому, кто мог устроить диверсию на "Северных потоках", несмотря на то, что Джо Байден открыто пообещал это сделать?

Седьмого февраля 2022 года, когда Россия стягивала войска к границам Украины, президент Джо Байден провел совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из тем, поднятых репортерами, стал вопрос о чрезмерной зависимости Европы от природного газа, который поставлялся из России по подводным трубопроводам. На момент проведения той пресс-конференции таких трубопроводов было два: действующий "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", строительство которого уже было завершено, но который еще не был введен в эксплуатацию и ожидал одобрения немецких регуляторов.

Если бы Германия одобрила запуск "Северного потока – 2", количество дешевого российского газа, поставляемого в Германию и Западную Европу, выросло бы в два раза. По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как серьезный потенциальный источник доходов для России и как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы в связи с ее действиями на Украине.

Итак, что Соединенные Штаты были готовы предпринять в случае наступления России?

"Если Россия перейдет в наступление, если ее танки пересекут границу Украины, то не будет никакого “Северного потока – 2”, мы положим ему конец", – заявил Байден, обратившись к собравшимся репортерам.

Когда президента спросили, каким образом Соединенные Штаты намереваются "положить конец" "Северному потоку – 2", он ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".

22 февраля 2022 года Белый дом опубликовал следующее заявление президента Байдена:

"С те пор как Россия начала стягивать войска к украинской границе, Соединенные Штаты работали в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, чтобы выступить с единым и решительным ответом. Как я уже сказал во время встречи с канцлером Шольцем ранее в этом месяце, Германия взяла на себя роль лидера в этих усилиях, и мы тесно координировали наши действия, направленные на остановку „Северного потока – 2” в том случае, если Россия перейдет в наступление на Украине.

Вчера, после дальнейших тесных консультаций между двумя нашими правительствами, Германия объявила, что она приостанавливает процесс сертификации трубопровода. Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги представляют собой часть нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России на Украине. Как я уже говорил, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию".

Через два дня Россия, которую предостережения Запада, очевидно, не испугали, начала свою специальную военную операцию на Украине.

Итак, в ответ на эту эскалацию какие "дальнейшие шаги" в отношении "Северного потока – 2" предпринял режим Байдена?

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" загадочным образом произошли "крупные утечки". В тот момент агентство Reuters сообщило следующее: "Сейсмологи в Дании и Швеции заявили, что зарегистрировали два мощных [подводных] взрыва… вблизи мест утечек". Эксперты отметили, что "масштаб ущерба и тот факт, что утечки на двух разных трубопроводах находятся далеко друг от друга, указывают на то, что акция была умышленной и хорошо спланированной".

Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии на трубопроводах Соединенные Штаты и их союзников, заявив, что "англосаксам уже мало [экономических] санкций, они перешли к диверсиям".

Хотя Байден признал факт "умышленной диверсии", он все же отрицал, что ответственность за нее лежит на Соединенных Штатах.

Но восьмого февраля 2023 года бывший репортер New York Times Сеймур Херш (Seymour M. Hersh) опубликовал на платформе Substack длинный материал под названием "Как Америка уничтожила газопровод “Северный поток”". Его статья представляла собой подробный рассказ о секретной операции Соединенных Штатов, в рамках которой американские водолазы закрепили на подводных трубопроводах взрывчатку, которую позже союзники по НАТО дистанционно привели в действие.

Хотя материал Херша был основан на информации, переданной журналисту анонимными источниками, в свете обещания Байдена положить конец "Северному потоку – 2" эта статья выглядит вполне правдоподобной. У кого еще, кроме Соединенных Штатов, были мотивы и средства для того, чтобы провернуть такую сложную в технологическом и логистическом смысле операцию?

С начала российской специальной операции Соединенные Штаты ведут опосредованную войну с Россией.По некоторым оценкам, Америка предоставила Украине военную помощь и оборудование почти на сто миллиардов долларов. Режим Байдена и его помощники в СМИ внушают нам, что это лишь малая цена, которую нужно заплатить, чтобы остановить Москву, не вовлекая американских военных в непосредственные боевые столкновения.

Тем не менее, в сухом остатке конфликт на Украине – это борьба между Соединенными Штатами и Россией, то есть между двумя ведущими ядерными державами в мире. Именно поэтому с самого начала боевых действий над нами нависает угроза того, что эта конфронтация может выйти из-под контроля и обернуться катастрофой, – именно поэтому опубликованный Хершем материал вызывает такую сильную тревогу.

Если изложенная Хершем версия правдива, устроив диверсию на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2", режим Байдена совершил акт войны, который неизмеримо усилил напряженность и повысил вероятность непредвиденных последствий, которые могут спровоцировать полномасштабный и непосредственный конфликт между Россией и Соединенными Штатами.

Обвинив в уничтожении трубопроводов Соединенные Штаты, Путин руководствовался вполне очевидной логикой. Эта диверсия повышает риск того, что Россия может ответить Америке зеркальным образом, нанеся удары по американской инфраструктуре. Если такое случится, как отреагируют Соединенные Штаты?

Учитывая размеры ставок, самым примечательным моментом касательно публикации материала Херша является почти полное отсутствие освещения этой версии в СМИ и отсутствие официальных расследований. Похоже, никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, действительно ли режим Байдена тайно сделал большой шаг в сторону непосредственного открытого конфликта с Россией. Молчание корпоративных СМИ и официального Вашингтона – как демократов, так и республиканцев – оказалось по-настоящему оглушительным.

Каждый день нам показывают десятки репортажей и оценок разведывательного сообщества касательно того, как экономические санкции разрушают Россию и как гибнут ее солдаты. Другими словами, нам внушают, что Украина побеждает.

Но, если вы попытаетесь прочесть между строк, вы сумеете увидеть слабые намеки на то, что нам говорят неправду. Вопреки прогнозам Пентагона и Госдепартамента, экономические санкции не подкосили Россию. Более того, сейчас понемногу начинают появляться разрозненные сообщения о том, что российская артиллерия уничтожает украинскую армию. Другими словами, вопреки оптимистичным сообщениям СМИ и официальным докладам то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, – это настоящая мясорубка, в которой Россия, чье население намного больше населения Украины, вполне может победить.

В ходе недавнего неожиданного визита в Киев Байден "пообещал еще 500 миллионов долларов военной помощи" и дал слово "ужесточить санкции против России". Позже он написал в Твиттере, что Соединенные Штаты "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Но предусмотрел ли режим Байдена вероятность того, что в какой-то момент Украина может попросту исчерпать свои запасы мужчин призывного возраста? Если да, то предусматривает ли обещание Байдена о неизменной поддержке Украины отправку американских военных на территорию этой страны? И, если это произойдет, что случится дальше?

В конечном счете мы рискуем оказаться втянутыми в непосредственную горячую войну с Россией, чтобы защитить суверенитет страны, в которой у нас нет никаких жизненно важных национальных интересов и благодаря которой, как известно, семейство Байденов сумело набить себе карманы.

Поэтому будет вполне справедливым спросить: почему мы в этом участвуем, к чему все это идет и когда все это кончится?

Но самый важный вопрос – насколько близко страдающий деменцией Джо Байден подведет нас к ядерной войне?

Автор статьи – Джордж Пэрри (George Parry), бывший федеральный прокурор и прокурор штата, а ныне практикующий юрист в Филадельфии.