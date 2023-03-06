Посол Украины заявил, что Лондон поставит Киеву вдвое больше танков, чем обещал

Как отметил Вадим Пристайко, Великобритания также предложила увеличить численность украинских военных, которых она готова обучить

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Британские власти поставят Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещали ранее, а также увеличат объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число украинских военных, которые будут проходить обучение в Великобритании. Об этом заявил посол Украины в королевстве Вадим Пристайко.

По его словам, британская сторона решила нарастить поставки танков после визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. "Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое", - сказал Пристайко в субботу в интервью украинской службе радио "Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). "Мы сейчас получим от Британии 33 155-миллиметровые установки AS-90", - добавил посол. Ранее сообщалось, что Лондон поставит Киеву 30 таких самоходных гаубиц.

Пристайко также заявил, что Великобритания предложила увеличить численность украинских военных, которых она готова обучить. "Если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одну численность, а сейчас Британия предлагает нам увеличить ее в 2,5 раза в этом году", - сказал посол. По его словам, с начала конфликта в Донбассе под руководством британских советников было обучено 25 тыс. украинских военных.

В то же время Пристайко заявил, что Украина сталкивается со сложностями в своих попытках убедить страны Запада поставить ей военные самолеты. "Мы ищем варианты", - добавил он.

19 января было объявлено, что новый пакет британской военной помощи Украине, помимо эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS-90, будет включать бронированные ремонтно-эвакуационные машины, технику для расчистки минных полей и наведения понтонных мостов и десятки беспилотников для корректирования артиллерийского огня. Упоминается об отправке на Украину "сотен единиц бронированных и защищенных транспортных средств", 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также сотен ракет, включая управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, зенитных ракет среднего радиуса действия, а также 600 ракет Brimstone, предназначенных для поражения танков.

8 февраля перед встречей с президентом Украины в Лондоне британский премьер Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.