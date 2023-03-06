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ТАСС

Пригожин: бороться за РФ нужно сейчас, иначе Киев и НАТО пойдут на прорыв красных линий

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" считает, что в случае окончания спецоперации прямо сейчас следующий конфликт может оказаться "еще более трагичным и кровопролитным"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Борьба за РФ должна происходить здесь и сейчас, в ином случае Украина при помощи НАТО вновь пойдет на прорыв красных линий. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра <...> Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников. Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти красные линии и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может, с бонусом <...> Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас", - приводятся слова Пригожина в субботу в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин добавил, что в случае окончания спецоперации прямо сейчас следующий конфликт может оказаться "еще более трагичным и кровопролитным". "В этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но это будет уже совсем другая история," - заключил он. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
ЧВК
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