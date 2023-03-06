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Военное обозрение

Предназначенные для Украины американские боевые машины Stryker прибыли в Германию

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Источник изображения: topwar.ru

В Германию прибыли 90 единиц американских боевых машин Stryker, которые власти США направили украинской армии. Из ФРГ военная техника поедет к получателю.

Американские боевые машины Stryker предназначены для оснащения созданных в соответствии с введенной в начале 2000-х годов в армии США концепцией Brigade Combat Team механизированных бригад. Подобная военная техника предназначена для применения в ходе конфликтов низкой интенсивности.


Stryker способен транспортировать мотопехотные подразделения к линии боевого соприкосновения, а также поддерживать их огнем после спешивания. Боевые машины этого типа в американской армии являются промежуточным звеном между танками и пехотными бронеавтомобилями типа "Хамви".

Военная техника этого типа применялась в боевых операциях во время войны в Ираке в период с 2003 по 2011 годы. Количество потерянных боевых машин Stryker военное командование американской армии не озвучивает, однако доподлинно известно, что в течение одной недели боев было уничтожено 5 единиц военной техники этого типа.

Также сообщается, что в результате поставок украинской армии начали истощаться американские арсеналы. Пентагон в приоритетном порядке пытается восполнить запасы вооружений и военной техники, чтобы не допустить, чтобы из-за военной поддержки киевского режима пострадали интересы, касающиеся обеспечения национальной безопасности США.

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Страны
Германия
Ирак
США
Украина
Продукция
HMMWV
Stryker
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