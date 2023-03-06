Шойгу провел совещание по обеспечению ВС РФ вооружением

Глава МО России Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

МОСКВА, 4 марта/ Радио Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с заместителями главы Минобороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения ВС РФ вооружением и боеприпасами, сообщили в ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что министр уделил особое внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, а также военно-политической работе и другим видам обеспечения российской армии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением.