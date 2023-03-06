Шойгу провел совещание по обеспечению ВС РФ вооружением

Глава МО России Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
МОСКВА, 4 марта/ Радио Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с заместителями главы Минобороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения ВС РФ вооружением и боеприпасами, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что министр уделил особое внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, а также военно-политической работе и другим видам обеспечения российской армии.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением.