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Военное обозрение

Bloomberg: Россия закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций

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Источник изображения: topwar.ru

Россия без проблем закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций. На данный момент объем импорта такой продукции снова возвратился к зафиксированным в 2020 году показателям.

Об этом сообщает агентство Blioomberg, ссылаясь на информацию от неназванных европейских дипломатов.

Ее анализ говорит о том, что Россия не прекратила использовать для нужд ОПК современную электронику, выпускаемую западными производителями. Просто теперь она закупает ее у турецких, казахстанских и других посредников. Помимо этого, отмечается существенный рост поставок из Китая, роль которого в снабжении российского ОПК, по утверждению дипломата из ЕС, стала гораздо более заметной.

Bloomberg утверждает, что дефицит чипов и прочей полупроводниковой продукции Москве помогают преодолевать Сербия, Турция, ОАЕ, Казахстан и ряд других государств. В то же время они стали импортировать такую же продукцию западных производителей примерно в тех же объемах, то есть поставки выросли в отдельных случаях на несколько порядков. Подобная ситуация просматривается по разным товарным группам, но чаще всего она связана с поставками микросхем, которые могут быть задействованы оборонными предприятиями России.

Агентство отмечает, что резкий рост закупок микрочипов Турцией, Эмиратами и другими странами отмечен после начала российской спецоперации на Украине. Из этого американские журналисты делают вывод, что в успехах Вооруженных сил РФ на фронтах СВО есть вклад и западной электронной промышленности.

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