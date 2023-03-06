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РИА Новости

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — говорится в заявлении.

Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работе и другим видам всестороннего обеспечения армии.

Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач во время спецоперации. Он вручил бойцам государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", — подытожил он.

В субботу утром министр проинспектировал группировку войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе ему доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба. Шойгу вручил служащим там военным ордена и медали.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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