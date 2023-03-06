Министр обороны России Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — говорится в заявлении.

Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работе и другим видам всестороннего обеспечения армии.

Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач во время спецоперации. Он вручил бойцам государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", — подытожил он.

В субботу утром министр проинспектировал группировку войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе ему доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба. Шойгу вручил служащим там военным ордена и медали.