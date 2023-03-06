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Военное обозрение

Армия Австралии берёт на вооружение тактику «огневого налёта», впервые применённую морской пехотой США в 2010 году

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Источник изображения: topwar.ru

В январе Канберра подписала контракт на приобретение партии ракетных установок HIMARS примерно за 385 миллионов долларов. Ожидается, что страна начнет получать данное вооружение уже в 2025 году. Способность установленной на грузовике ракетной системы поместиться внутри самолета была одной из причин, по которой Канберра выбрала именно её. Об этом недавно сообщил на пресс-конференции представитель Lockheed.

Это было одним из их приоритетных требований

— цитирует Flight Global слова Уэйна Харрисона на авиашоу Avalon Airshow недалеко от Мельбурна.

Австралия рассматривает возможность использования тактического транспортного самолета Lockheed Martin C-130J для маневров с установками HIMARS. Суть этого способа заключается в следующем. Ракетная система HIMARS размещается в транспортнике C-130. Затем транспортный самолёт направляется ближе к линии боевого соприкосновения. Далее последует выгрузка из самолёта пятитонной ракетной системы вместе с расчётом из трёх человек.

Расчёт ведёт РСЗО HIMARS к противоположному концу взлетно-посадочной полосы для ракетного залпа по заранее определенным целям, пока самолет выруливает для взлета. В завершении манёвра HIMARS и самолет встречаются в «подветренной части взлетно-посадочной полосы для посадки и взлета против ветра» менее чем за 10 минут.

По замыслу австралийских военных стратегов противник этого ожидать не будет, тем самым можно застать его врасплох. Эта стратегия, перенятая у американских морпехов, среди военных начальников Австралии получила название «огневой налёт».

Корпус морской пехоты США впервые применил описанный маневр «огневой налёт» в 2010 году. Эту тактику отрабатывают американские оперативные группы «воздух-земля», состоящие из воздушных и наземных средств, таких как C-130 и HIMARS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
C-130
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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