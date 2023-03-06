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Военное обозрение

Медведев прокомментировал сообщения о готовности Германии построить танковый завод на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной ему с некоторых пор манере прокомментировал сообщения о готовности немецкого оружейного концерна Rheinmetall построить на территории Украины завод по производству военной техники, в частности танков.

Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, если все же немецкий концерн по-настоящему решит построить подобное предприятие, то оно немедленно будет уничтожено российскими ракетами "Калибр", а также другими "пиротехническими устройствами".

Ранее глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Rheinische Post сообщил о планах построить на территории Украины танковый завод.

По его словам, в настоящее время уже достигнуты определенные договоренности в рамках этой сделки. Окончательное решение касающееся постройки завода, способного производить до 400 единиц военной техники в год, будет принято уже в ближайшие месяцы. На реализацию этого проекта немецкая сторона предполагает выделить около 200 миллионов евро бюджетных средств.

Также сообщается, что немецкая компания Rheinmetall по поручению властей ФРГ одобрила поставку украинской армии автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Помимо этого концерн рассматривает возможность поставок боевикам киевского режима новейших танков Panther.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Персоны
Медведев Дмитрий
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