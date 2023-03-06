В НАТО забили тревогу из-за возможностей российского подводного флота

Члены Североатлантического альянса опасаются возможностей российского флота. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота [президента РФ] Владимира Путина», — говорится в материале.

По информации издания, Россия обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые ее субмарины способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Ранее, в феврале, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» до конца года передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России стратегическую АПЛ «Александр III» (проект 955, «Борей-А») и многоцелевую подводную лодку «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М»).