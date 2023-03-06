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Интерфакс-АВН

Глава МАГАТЭ убежден, что через расширение взаимного доверия можно решить проблемы с Ираном в ядерной сфере

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Источник изображения: REUTERS/ Lisa Leutner

Дубай. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Любые разногласия, касающиеся сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, следует решать в рамках взаимодоверия и сотрудничества, заявил в субботу в Тегеране глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ и Ирану вместе необходимо решить ряд вопросов, и обе стороны способны выстроить и расширить взаимное доверие", - приводит его слова иранское агентство "Тасним".

Гросси выразил надежду на то, что в рамках такого сотрудничества станет возможным достижение прогресса во всех сферах.

Он добавил, что получил от иранской стороны план взаимодействия с МАГАТЭ в научной сфере.

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Страны
Иран
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Ядерный щит
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