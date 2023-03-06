Посол РФ назвал инициативу Китая по урегулированию на Украине созвучной подходу России

По словам Игоря Моргулова, в РФ внимательно изучают позиции Китая

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Многие положения позиции Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине созвучны с подходом России. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

"Приветствуем желание Китая внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Внимательно изучаем положения, многие из них созвучны нашим взглядам", - сказал Моргулов в интервью, текст которого опубликовало в субботу посольство РФ в КНР в Telegram-канале.

"Разделяем принципы приверженности Уставу ООН, поддерживаем позицию Китая о нелегитимности односторонних санкций, предпринимаемых в обход Совбеза ООН", - добавил посол.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.