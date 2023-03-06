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Naked Science

Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс

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Предыдущая «марсианская миссия» прошла в 2020 году в Израиле
Предыдущая «марсианская миссия» прошла в 2020 году в Израиле.
Источник изображения: futurezone.at

Перед тем как первые люди полетят на Марс, их оборудование должно пройти всесторонние технические испытания на Земле. Уже в марте 2024 года пробные прогоны с участием «аналоговых космонавтов» начнутся в Армении.

Если миллиардер и предприниматель Илон Маск добьется своего, люди должны высадиться на Марсе самое позднее через 10 лет. Однако прежде чем космический корабль отправит первых колонистов по направлению к Красной планете, их оборудование и технические системы должны пройти множество испытаний на Земле, ведь после пуска двигателей пути назад уже не будет.

Австрийский космический форум (ÖWF) уже не первый раз проводит аналоговые полевые испытания марсианского оборудования в самых неприютных уголках Земли: в 2018 году «аналоговые космонавты» уже посетили пустыни Аравийского полуострова, в 2020 году они «высадились» в Израиле, а в марте 2024 года собираются посетить скалистое плато в Армении.

Как сообщил австрийский научный портал Futurezone.at, экипаж новой миссии уже определен: в него войдут две женщины и четверо мужчин из Австрии, Германии, Израиля, Италии и Великобритании, причем впервые за 14 симуляций команду возглавит женщина. На всякий случай есть также два запасных «аналоговых космонавта»: они заменят основных в случае непредвиденных ситуаций.

Испытания будут проходить целый месяц: это будет самая масштабная и сложная марсианская симуляция года, так что Гернот Грёмер (Gernot Grömer), директор ÖWF, надеется на всестороннюю поддержку мировой научной общественности. С воодушевлением отнеслась к будущей миссии и армянская сторона: по словам Айка Маргаряна (Hayk Margarian), директора Национального центра инноваций и предпринимательства, у Армении давние космические традиции, ведь почти треть советской космической техники была разработана там.

Съемки c предыдущей миссии AMADEE-20, проходившей в Израиле / © ÖWF Сейчас Армения переживает свою «космическую весну»: чуть меньше года назад эта маленькая страна с населением 2,8 миллиона человек отправила в космос свой первый спутник, и Маргарян надеется, что инициатива ÖWF принесет пользу промышленному и образовательному секторам Армении, в частности, благодаря привлечению внимания молодежи к перспективам космических исследований.

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Австрия
Армения
Великобритания
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Израиль
Италия
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Марс
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1 комментарий
№1
06.03.2023 11:43
Цитата, q
Перед тем как первые люди полетят на Марс, их оборудование должно пройти всесторонние технические испытания на Земле. Уже в марте 2024 года пробные прогоны с участием «аналоговых космонавтов» начнутся в Армении.
Это прикол?
До 1-го апреля ещё долго.....
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