Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня

ВС России уничтожили украинский танк снарядом, не предназначенным для прицельного огня

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко.

Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости.

После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных.

"Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".