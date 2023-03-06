Войти
РИА Новости

Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня

483
0
+1
Работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

ВС России уничтожили украинский танк снарядом, не предназначенным для прицельного огня

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко.

Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости.



После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных.

"Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.12.2022
Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год
23.04.2021
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
28.09.2020
В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
16.02.2012
И танки наши быстры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей