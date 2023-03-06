Войти
Naked Science

Ученые составили рецепт «космического салата»

261
0
0
©The University of Adelaide
©The University of Adelaide.
Источник изображения: naked-science.ru

Свежий салат готовится из зерен, зелени и овощей, которые можно вырастить на орбите, и при этом богат питательными веществами, особенно нужными в космическом полете.

Работающие на МКС космонавты полностью зависят от пищи, которую доставляют им с Земли. Участникам будущих длительных пилотируемых экспедиций тоже придется брать с собой большую часть припасов. Однако некоторые продукты можно будет выращивать прямо на борту. Такие свежие блюда полезны для здоровья тела и психики, и к тому же уменьшают массу груза, который необходимо нести на борту.

Еще в 2011 году исследователи NASA сформулировали требования к «космическому» питанию, делая акцент на органолептические и питательные свойства разных продуктов, возможности долгого хранения, выращивания в полете и тому подобном. На основе именно этих данных ученые из Австралии и Великобритании составили рецепт свежего «космического салата». Об их работе рассказывает пресс-релиз Университета Аделаиды.



«Существуют десятки растений, которые способны удовлетворить пищевые потребности космонавтов,— сказал профессор Фолькер Хессель (Volker Hessel), один из авторов новой работы.— Однако нам требовалось выбрать те из них, которые содержат максимальное количество нужных веществ в минимальном объеме, и при этом могут быть выращены в ограниченном пространстве».

Для этого ученые использовали специально разработанную математическую модель. Она оценила больше сотни растений, комбинируя их в салаты, содержащие от шести до восьми компонентов. Система ориентировалась на оптимальные количества калорий и питательных веществ, возможности произвести продукты на борту космического корабля, с помощью уже испытанных систем гидро- и аэропоники, учитывала расходы энергии и удобрений на выращивание, минимизацию отходов и так далее.

Готовый рецепт «космического салата» включает соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявую капусту, арахис и батат. Такой салат уже испытали на вкус. Четверо добровольцев попробовали его и заключили, что «вполне смогли бы есть его целую неделю каждый день, как космонавты».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
16.11.2020
Сенат предложил урезать бюджет программы NASA по высадке людей на Луну
15.10.2020
НАСА назвало замену «Роскосмосу» в космосе
02.12.2019
Aeon (Великобритания): жизнь на Марсе
28.09.2017
В США сообщили о прогрессе в создании замены "Союзов"
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
06.06.2012
«Дрэгон» подкрался незаметно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей