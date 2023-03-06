Ученые составили рецепт «космического салата»

Свежий салат готовится из зерен, зелени и овощей, которые можно вырастить на орбите, и при этом богат питательными веществами, особенно нужными в космическом полете.

Работающие на МКС космонавты полностью зависят от пищи, которую доставляют им с Земли. Участникам будущих длительных пилотируемых экспедиций тоже придется брать с собой большую часть припасов. Однако некоторые продукты можно будет выращивать прямо на борту. Такие свежие блюда полезны для здоровья тела и психики, и к тому же уменьшают массу груза, который необходимо нести на борту.

Еще в 2011 году исследователи NASA сформулировали требования к «космическому» питанию, делая акцент на органолептические и питательные свойства разных продуктов, возможности долгого хранения, выращивания в полете и тому подобном. На основе именно этих данных ученые из Австралии и Великобритании составили рецепт свежего «космического салата». Об их работе рассказывает пресс-релиз Университета Аделаиды.

«Существуют десятки растений, которые способны удовлетворить пищевые потребности космонавтов,— сказал профессор Фолькер Хессель (Volker Hessel), один из авторов новой работы.— Однако нам требовалось выбрать те из них, которые содержат максимальное количество нужных веществ в минимальном объеме, и при этом могут быть выращены в ограниченном пространстве».

Для этого ученые использовали специально разработанную математическую модель. Она оценила больше сотни растений, комбинируя их в салаты, содержащие от шести до восьми компонентов. Система ориентировалась на оптимальные количества калорий и питательных веществ, возможности произвести продукты на борту космического корабля, с помощью уже испытанных систем гидро- и аэропоники, учитывала расходы энергии и удобрений на выращивание, минимизацию отходов и так далее.

Готовый рецепт «космического салата» включает соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявую капусту, арахис и батат. Такой салат уже испытали на вкус. Четверо добровольцев попробовали его и заключили, что «вполне смогли бы есть его целую неделю каждый день, как космонавты».