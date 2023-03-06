Немецкий концерн начал переговоры о строительстве танкового завода на Украине

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В настоящее время немецкая оружейная компания Rheinmetall начала переговоры с представителями киевского режима о строительстве на Украине танкового завода. Об этом рассказал генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

Как отметил топ-менеджер, такое решение может быть принято в связи с тем, что европейские страны не располагают должным количеством мощностей для оказания масштабной поддержки Киева. Поэтому проще с нуля построить танковый завод на Украине.

По словам Паппергера, ориентировочная стоимость работ по строительству предприятия составляет около 200 миллионов евро. Если завод будет построен, он сможет выпускать до 400 танков в год. Сами переговоры с украинскими властями генеральный директор компании назвал многообещающими.

Паппергер подчеркнул, что для успеха в вооруженном конфликте Украина испытывает потребность в 600-800 танках. Их следует произвести в оперативном порядке. Передача даже всех имеющихся в распоряжении бундесвера танков Leopard 2 не поможет Украине победить.

Топ-менеджер утверждает, что сейчас Rheinmetall уже сделала 30 танков Leopard 2A4 из заказанных 50. Кроме того, концерн может отремонтировать и модернизировать 88 из 100 имеющихся в наличии танков Leopard 1 старой конструкции.

Интересно только, где и каким образом концерн будет строить завод на украинской территории, если по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины регулярно наносятся ракетные удары ВС РФ. Да и сам факт обладания хоть 600, хоть 6000 танков никогда не будет гарантировать победы над ядерной державой.