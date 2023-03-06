Войти
Военное обозрение

Немецкий концерн начал переговоры о строительстве танкового завода на Украине

269
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время немецкая оружейная компания Rheinmetall начала переговоры с представителями киевского режима о строительстве на Украине танкового завода. Об этом рассказал генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

Как отметил топ-менеджер, такое решение может быть принято в связи с тем, что европейские страны не располагают должным количеством мощностей для оказания масштабной поддержки Киева. Поэтому проще с нуля построить танковый завод на Украине.

По словам Паппергера, ориентировочная стоимость работ по строительству предприятия составляет около 200 миллионов евро. Если завод будет построен, он сможет выпускать до 400 танков в год. Сами переговоры с украинскими властями генеральный директор компании назвал многообещающими.

Паппергер подчеркнул, что для успеха в вооруженном конфликте Украина испытывает потребность в 600-800 танках. Их следует произвести в оперативном порядке. Передача даже всех имеющихся в распоряжении бундесвера танков Leopard 2 не поможет Украине победить.

Топ-менеджер утверждает, что сейчас Rheinmetall уже сделала 30 танков Leopard 2A4 из заказанных 50. Кроме того, концерн может отремонтировать и модернизировать 88 из 100 имеющихся в наличии танков Leopard 1 старой конструкции.

Интересно только, где и каким образом концерн будет строить завод на украинской территории, если по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины регулярно наносятся ракетные удары ВС РФ. Да и сам факт обладания хоть 600, хоть 6000 танков никогда не будет гарантировать победы над ядерной державой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
06.03.2023
"Война будет длиться долго - возможно, годами". На Украине могут наладить производство "Пантер"
02.03.2023
Запад обещал Украине поток танков. Но получился слабый ручеек
27.01.2023
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей