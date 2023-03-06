Армия США собралась увеличить количество закупаемых боеприпасов на годы вперед

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При составлении бюджета армии США на 2024 год командование собирается запросить разрешение на приобретение большего количества боеприпасов на несколько лет вперед. Военное ведомство рассматривает покупку боеприпасов как способ восполнения запасов, истощившихся вследствие постоянных поставок снарядов Украине.

Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш отметил, что армия начнет закупки боеприпасов на несколько лет вперед. Чиновник подчеркнул, что пока неизвестно, сколько времени продлится украинский конфликт. Министерство обороны США собирается увеличить запасы боеприпасов мирного времени в любом случае, вне зависимости от продолжительности украинского конфликта.

Хотя Пентагон старается держать в секрете количество боеприпасов, которыми он располагает, по некоторым данным у США действительно заканчиваются боеприпасы ряда видов, а также системы вооружений. Такая ситуация серьезно беспокоит представителей министерства обороны страны, поскольку поставки Украине не прекращаются, а боеспособность самих вооруженных сил США вследствие этого снижается.

Американская пресса сообщает, что объемы поставок боеприпасов на Украину привели к тому, что снаряды расходуются быстрее, чем США успевают их производить. В европейских странах НАТО ситуация с оперативным производством боеприпасов складывается еще хуже. Перевести европейскую, да и американскую промышленность, на военные рельсы максимально быстро оказалось невыполнимой задачей.

К тому же, производство боеприпасов зависит не только от военных заводов, но и от предприятий, на которых производятся химические вещества, от металлургической промышленности, а в любых гражданских компаниях добиваться в мирное время увеличения темпов производства очень сложно.

Администрация США собирается увеличить инвестиции в частные компании. Но приведет ли это к желаемому результату? Ведь найти баланс между интересами частного бизнеса, эффективностью производства и потребностями армии очень сложно.