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РИА Новости

Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

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Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции, и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в военном ведомстве.

Министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба.

"В ходе работы министр обороны особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.

На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым и проводит совещание.

Кроме того, министр обратился к военнослужащим, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Некоторым он вручил государственные награды: ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".

"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" — сказал Шойгу.

Накануне в Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" нанесли украинским войскам поражение в районах Водяного, Привольного и Угледара (территория ДНР). За сутки ВСУ потеряли там более 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

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Шойгу Сергей
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