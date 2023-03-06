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Интерфакс-АВН

Китай планирует увеличить в 2023 году расходы на оборону

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Военнослужащие НОАК
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.
Источник изображения: Эксперт

Пекин. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Бюджетом страны на нынешний год предусмотрен рост расходов на оборону, сообщил журналистам в субботу официальный представитель открывающейся в воскресенье сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.

Он заявил, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять обязательства страны.

Чиновник не навал конкретные цифры, отметив, что они будут обнародованы в проекте бюджета, который будет представлен депутатам сессии.

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Китай
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