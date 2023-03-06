Войти
ТАСС

Советник КНР: украинский кризис напомнил Китаю о необходимости усилить кибербезопасность

263
0
0
Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ци Сяндун отметил, что защиту нужно обеспечивать за счет "систематических, практических и упорядоченных средств сетевой безопасности"

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Украинский конфликт стал напоминанием КНР о необходимости усиления национальной системы кибербезопасности. Об этом заявил в субботу член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган), глава ведущей в стране компании - поставщика услуг по обеспечению сетевой безопасности Qi An Xin Group Ци Сяндун.

"Мы увидели это во время кибернетической войны, которая возникла в ходе российско-украинского конфликта. Главной целью для нанесения ударов стали ключевые инфраструктурные объекты, - приводит его слова газета Global Times. - Также возникла кризисная ситуация в области кибербезопасности. В будущем это [снова] может произойти в любой момент в реальных условиях".

По словам Ци Сяндуна, украинский конфликт - "напоминание" для Китая о необходимости усиливать кибербезопасность. Он сравнил группы специалистов, осуществляющих атаки в сети, с "руками, скрывающимися в тени и всегда готовыми к внезапному нападению".

"Защиту необходимо обеспечивать за счет систематических, практических и упорядоченных средств сетевой безопасности", - добавил руководитель компании.

Как отметил Ци Сяндун, в сфере кибербезопасности Китай сталкивается с препятствиями технологического характера. "Прежде всего речь идет о технологиях обнаружения угрозы и ситуационной осведомленности. Суть сетевой защиты заключается в распознавании и прогнозировании, в отслеживании атак, в их блокировании и в осуществлении мер, нацеленных на прекращение преступных действий", - уточнил советник по политическим вопросам.

Он напомнил, что поставщики ведущего программного обеспечения и оборудования в области информационных технологий - преимущественно иностранные производители, которые могут легко собирать важные данные о потенциальных объектах кибератак, тем самым делая их уязвимыми перед США и другими западными странами.

Как подчеркнул Ци Сяндун, КНР должна увеличить финансирование национальной системы сетевой безопасности. Он отметил, что многие китайские ведомства и компании все еще "занимают пассивную позицию, сталкиваясь с кибератаками". По словам главы Qi An Xin Group, доля ассигнований на эти цели из фондов госструктур и статьи правительственного бюджета по выделению средств на развитие необоронных информационных технологий в Китае составляет 3%, в то время как в Соединенных Штатах - 16,57%.

Эксперт полагает, что, если КНР намерена быть ведущей кибернетической державой, ей следует иметь собственные высокоразвитые информационные технологии. Он также указал на необходимость замены иностранных разработок отечественными аналогами.

"По мере ускорения процесса внедрения цифровых технологий роль кибербезопасности как фундаментальной основы будет становиться все более очевидной", - подытожил Ци Сяодун. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Проекты
ИТ
Похожие новости
14.02.2022
Atlantico: стать миротворцем в конфликте между Россией и Западом проамериканский Макрон не сможет
22.02.2021
The New York Times (США): Байден говорит союзникам, что «Америка вернулась», однако Макрон и Меркель дают ему отпор
28.12.2020
Российский Т-80 против американского М1 «Абрамс»: кто победит? (National Interest, США)
19.03.2020
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
14.04.2016
Республика Беларусь будет представлена объединенным стендом на международной выставке «DSA-2016» в Малайзии
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
05.06.2012
«Комплексная безопасность-2012» - устроители Салона «о главном»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей