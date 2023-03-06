Советник КНР: украинский кризис напомнил Китаю о необходимости усилить кибербезопасность

Член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ци Сяндун отметил, что защиту нужно обеспечивать за счет "систематических, практических и упорядоченных средств сетевой безопасности"

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Украинский конфликт стал напоминанием КНР о необходимости усиления национальной системы кибербезопасности. Об этом заявил в субботу член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган), глава ведущей в стране компании - поставщика услуг по обеспечению сетевой безопасности Qi An Xin Group Ци Сяндун.

"Мы увидели это во время кибернетической войны, которая возникла в ходе российско-украинского конфликта. Главной целью для нанесения ударов стали ключевые инфраструктурные объекты, - приводит его слова газета Global Times. - Также возникла кризисная ситуация в области кибербезопасности. В будущем это [снова] может произойти в любой момент в реальных условиях".

По словам Ци Сяндуна, украинский конфликт - "напоминание" для Китая о необходимости усиливать кибербезопасность. Он сравнил группы специалистов, осуществляющих атаки в сети, с "руками, скрывающимися в тени и всегда готовыми к внезапному нападению".

"Защиту необходимо обеспечивать за счет систематических, практических и упорядоченных средств сетевой безопасности", - добавил руководитель компании.

Как отметил Ци Сяндун, в сфере кибербезопасности Китай сталкивается с препятствиями технологического характера. "Прежде всего речь идет о технологиях обнаружения угрозы и ситуационной осведомленности. Суть сетевой защиты заключается в распознавании и прогнозировании, в отслеживании атак, в их блокировании и в осуществлении мер, нацеленных на прекращение преступных действий", - уточнил советник по политическим вопросам.

Он напомнил, что поставщики ведущего программного обеспечения и оборудования в области информационных технологий - преимущественно иностранные производители, которые могут легко собирать важные данные о потенциальных объектах кибератак, тем самым делая их уязвимыми перед США и другими западными странами.

Как подчеркнул Ци Сяндун, КНР должна увеличить финансирование национальной системы сетевой безопасности. Он отметил, что многие китайские ведомства и компании все еще "занимают пассивную позицию, сталкиваясь с кибератаками". По словам главы Qi An Xin Group, доля ассигнований на эти цели из фондов госструктур и статьи правительственного бюджета по выделению средств на развитие необоронных информационных технологий в Китае составляет 3%, в то время как в Соединенных Штатах - 16,57%.

Эксперт полагает, что, если КНР намерена быть ведущей кибернетической державой, ей следует иметь собственные высокоразвитые информационные технологии. Он также указал на необходимость замены иностранных разработок отечественными аналогами.

"По мере ускорения процесса внедрения цифровых технологий роль кибербезопасности как фундаментальной основы будет становиться все более очевидной", - подытожил Ци Сяодун.