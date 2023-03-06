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РИА Новости

Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Тарасенков

В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.

Источник не стал раскрывать параметры будущей машины, но отметил, что летные характеристики нового самолета "будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов".

В то же время собеседник отметил, что "машина получит новейшее бортовое оборудование, включая новую БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новые гидроакустические буи". Кроме того, уточнил он, расширится номенклатура вооружения по сравнению с Ил-38 — новый самолет получит больший ассортимент боеприпасов.

По данным источника, новый противолодочный самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.

Ил-38 — советский противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР выпустили более 60 бортов. Машина создана на базе пассажирского авиалайнера Ил-18. Последняя модификация самолета — Ил-38Н.

Самолет в базовой версии оснащен радиогидроакустическими буями для поиска субмарин противника, а также различным противолодочным вооружением, включающим глубинные бомбы, торпеды и мины. На модернизированной версии Ил-38Н установлен новый многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", способная засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров.

Система может одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысяч километров , максимальная скорость самолета составляет 650 км/ч, практический потолок — 10 000 м.

На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, однако точной информации о том, сколько их находится в строю, нет. Согласно известному справочнику Military Balance за 2022 год, в составе морской авиации РФ находился один полк и две эскадрильи Ил-38/Ил-38Н, что для самолетов этого класса соответствует 24 машинам. Также Ил-38 эксплуатируются в Военно-морских силах Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-18
Ил-38
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2 комментария
№1
06.03.2023 11:02
Цитата, q
Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.

Вот же  "водокруты и словоблуды" статья не чем и никакой конкретики, не по базовой платформе, не по гидроаккустическому оборудованию....
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№2
06.03.2023 11:42
Сколько же лет будут создавать четырехмоторный аэроплан?
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