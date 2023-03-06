Обсерватория "Спектр-РГ" помогла создать каталог галактических рентгеновских источников

Он будет содержать более тысячи объектов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский телескоп АРТ-XC имени М. Н. Павлинского на космической обсерватории "Спектр-РГ" большую часть года сканировал плоскость галактики "Млечный Путь", он помог создать каталог галактических рентгеновских источников в диапазоне энергий от 4 до 15 килоэлектронвольт. Об этом сообщил ТАСС в субботу научный руководитель российской части проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

"Прошел год, как рентгеновский телескоп АРТ-XC имени М. Н. Павлинского оказался единственным работающим в полную силу инструментом на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" (СРГ). Большую часть этого времени АРТ-XC сканировал плоскость нашей Галактики "Млечный Путь" и завершает создание интереснейшего каталога галактических рентгеновских источников в диапазоне энергий от 4 до 15 килоэлектровольт", - рассказал Сюняев, уточнив, что каталог будет содержать более тысячи объектов.

По словам ученого, рентгеновское небо сильно переменно, на нем часто появляются яркие гамма всплески, а также неожиданные вспышки известных или вновь открываемых черных дыр, нейтронных звезд. Из-за этого рентгеновские и гамма-спутники ведущих стран мира прерывают свои программы наблюдений и разворачиваются, чтобы собрать данные о деталях в их спектрах или в изменениях их яркости во времени, подчеркнул академик.

"Приятно видеть телеграммы, а затем и статьи в лучших журналах мира, где вся флотилия, включая СРГ/АРТ-ХС, докладывает о своих результатах", - сказал он.

В настоящий момент, отметил Сюняев, наблюдения телескопа АРТ-XC продолжаются.

"Среди наиболее интересных областей исследования можно назвать наблюдения ядер активных галактик в области Северного полюса эклиптики", - добавил научный руководитель российской части проекта "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. С. А. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые. В 2022 году германская сторона практически отключила свой телескоп, переведя его в режим safe mode ("безопасный режим") из-за ситуации на Украине.