Саудовская Аравия направила 168 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины

Им передали строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Два самолета доставили из Саудовской Аравии в аэропорт Жешува 168 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Украины. Об этом в пятницу сообщило Саудовское агентство печати (САП).

По его сведениям, направленный Саудовской Аравией гуманитарный груз состоит из строительных материалов, электрических генераторов и медикаментов.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд 26 февраля совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что "королевство заинтересовано в поддержке любых инициатив, которые будут способствовать снижению напряженности и достижению мира".

Глава МИД королевства объявил о решении выделить Украине $410 млн в качестве гуманитарной помощи. Эр-Рияд и Киев подписали несколько соглашений, в том числе меморандум о взаимопонимании, который предусматривает поставку нефтепродуктов на Украину на сумму около $300 млн. Остальная часть средств - около $100 млн - будет предназначена для реализации программы Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Сальмана.