Пушилин назвал эффективной подготовку добровольцев в Российском университете спецназа

Врио главы ДНР отметил, что инструкторы в учебном заведении имеют боевой опыт, полученный, в том числе в рамках специальной военной операции

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин, посетивший в пятницу Чечню с рабочим визитом, назвал эффективной подготовку добровольцев, организованную в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе перед их отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

"Действительно впечатлен уровнем подготовки добровольцев в Российском университете спецназа. Он проявляется в эффективности бойцов, прошедших здесь ускоренный курс. Университет оснащен всем необходимым, но самое ценное - это, конечно, инструкторы, которые имеют боевой опыт, полученный в том числе и в рамках СВО", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин выразил признательность чеченскому народу "за вклад в освобождение Донбасса, защиту России от агрессии неонацистского киевского режима".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что в 2022 году РУС подготовил более 20 тыс. человек по 40 направлениям.

Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Он строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.