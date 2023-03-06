China Daily: США намекнули Украине, что за помощь придется платить

В США заявили, что Украине следует начать самостоятельно планировать оборонные расходы, а не просто получать американские деньги. Это намек на то, что их помощь не бесплатна, считает редакция China Daily. Киеву придется заплатить за поддержку, когда он сделает за Вашингтон всю грязную работу.

Во вторник в комитете палаты представителей США по вооруженным силам прошли слушания по поводу прозрачности и эффективности расходования военной помощи, которую Соединенные Штаты оказали Украине за последний год. Некоторые республиканцы начали открыто задаваться вопросом, следует ли снизить или полностью прекратить дальнейшую поддержку союзницы на фоне обвинений в коррупции в адрес киевского правительства.

В начале февраля группа из 11 республиканцев в палате представителей обнародовала резолюцию "Об усталости от Украины". В ней конгрессмены призвали Киев и Москву достичь мирного соглашения и заявили, что Вашингтон должен прекратить военную и финансовую поддержку Украины. Республиканец Майк Роджерс от штата Алабама, председатель комитета, сказал, что конгресс одобрил выделение более 100 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Зеленскому и союзникам по НАТО, из которых на данный момент потрачено более 75 миллиардов долларов.

Эта беспрецедентная сумма вызвала пристальное внимание со стороны некоторых законодателей, которые заявили, что хотят убедиться в надлежащем использовании этих денег Киевом. Хотя в конгрессе по-прежнему сохраняется двухпартийный консенсус в отношении продолжения политики поддержки, он становится все слабее, поскольку украинский конфликт идет уже второй год и, как признали на слушаниях представители Пентагона, невозможно предсказать, как долго он продлится и сколько еще времени США придется оказывать помощь.

Основная причина заключается в том, что администрация Джо Байдена, главного "двигателя" конфликта, забросила слишком много целей в корзину Украины, не раскрывая критериев их достижения. Именно ее спекуляции на этом кризисе превратили слушания во вторник в диалог между курицей и уткой.

На вопрос, могут ли США заменить денежную помощь на продажу оружия Украине, Селеста Уолландер, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, сказала: "Это отличное замечание: нам следует трансформировать эту помощь так, чтобы Украина начала собственное планирование расходов на оборону и на все остальное, что мы делаем для из поддержки".

Это заявление привлекло внимание людей. Пока большинство воспринимают военную помощь США как программу "жизни в обмен на оружие", Вашингтон намекает, что его помощь была оценена заранее. То, когда Украина должна начать платить за нее, зависит от того, когда она достигнет непрозрачных целей администрации Байдена.

Можно предположить, что до этого момента Соединенные Штаты продолжат повышать ставки в конфликте. Но какими ожесточенными не казались бы будущие слушания по этому вопросу, обе стороны будут сохранять молчаливый консенсус: пока жизни американцев в безопасности, наличие марионеток, которые выполняют всю грязную работу, — это выгодная сделка.