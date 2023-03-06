Байден заявил, что США и ФРГ действуют "в унисон", поставляя вооружения Киеву

Американский президент также похвалил канцлера ФРГ за "уход от российских энергоносителей"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия действуют "в унисон", поставляя оружие и военную технику Украине. С таким заявлением выступил в пятницу на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме президент США Джо Байден.

"Вместе мы действуем в унисон, чтобы предоставить критически важную военную помощь Украине", - считает американский президент. Он подтвердил, что имеет в виду всю номенклатуру поставок вооружений Киеву - от "боеприпасов и артиллерии до бронетанковой [техники] и танков, систем противовоздушной обороны". "Мы действуем вместе в этом", - заверил Байден. Кроме того, констатировал он, ФРГ помогает Украине в удовлетворении "базисных потребностей", таких как обеспечение продовольствием и отопление зданий в зимний период. "И вы продолжаете <...> сохранять давление на [президента России Владимира] Путина", - утверждал глава администрации США, обращаясь к германскому лидеру.

Байден также коснулся таких тем, как отказ Берлина от российских энергоносителей и планы увеличения ассигнований на военные нужды. "Вы запустили исторические перемены внутри страны - увеличение расходов [на оборону], диверсификация источников энергии и уход от российских энергоносителей. Знаю, что это было нелегко, было для вас очень сложно", - сказал президент.

"И я хочу поблагодарить вас, Олаф, за прочное и стабильное лидерство. Говорю это искренне", - отметил Байден. "Вы активно действовали, чтобы предоставить критическую важную военную помощь [Киеву]. И я бы утверждал, что, помимо военной, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой", - добавил американский лидер.

С его точки зрения, США и Германия как союзники по НАТО "делают [этот] альянс сильнее", укрепляют его потенциал. Россия столкнулась вследствие проведения специальной военной операции на Украине не с ослабленной и расколотой Организацией Североатлантического договора, а с "натоизацией Европы", заявил Байден.