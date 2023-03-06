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РИА Новости

СМИ узнали о намерении ОАЭ построить военную базу на Красном море

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Вид на район Дубай Марина. Архивное фото
Вид на район Дубай Марина. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

WSJ: ОАЭ хотят построить военную базу на Красном море недалеко от берегов Йемена

МОСКВА, 3 марта/ Радио Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты собираются построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на острове в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря, пишет газета The Wall Street Journal.

Против строительства выступает Саудовская Аравия, говорится в материале.

Наиболее серьезные разногласия вызывает конфликт в Йемене, куда Саудовская Аравия и ОАЭ направили войска в 2015 году в составе контингента арабской военной коалиции. В 2019 году Эмираты вывели с йеменской территории почти все свои наземные силы.

Однако, как отмечают официальные лица из стран Персидского залива, слова которых приводит WSJ, в Абу-Даби опасаются, что их отстранят от обсуждения будущего Йемена.

Ранее радио Sputnik сообщило о готовности ОАЭ к посреднической миссии в урегулировании ситуации на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
Украина
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