Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей

Сербский министр по вопросам европейской интеграции Таня Мишчевич подчеркнула, что Белград "не хвастается и не политизирует" эту помощь

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Сербия не вводит санкции против РФ, однако оказывает гуманитарную поддержку Украине, в частности для восстановления энергосетей этой страны. Об этом заявила в пятницу агентству Agence France-Presse сербский министр по вопросам европейской интеграции Таня Мишчевич.

"Мы пока еще не ввели санкции, - заявила она. - Однако мы сделали много для поддержки Украины, оказываем ей гуманитарную помощь".

Министр отметила, что Белград "не хвастается и не политизирует" эту помощь. В то же время, по ее словам, Сербия стала "единственной балканской страной, которая направила Украине все необходимое для восстановления энергосистемы". "Кроме того, мы восстанавливаем некоторые больницы и предложили направить раненых на лечение в Сербию", - добавила Мишчевич.

После начала специальной военной операции России президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Вучич неоднократно подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию. Во время обращения к нации 28 февраля он заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в конфликт на Украине, отмечая при этом, что не могут говорить об этом публично.