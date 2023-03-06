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ТАСС

На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/ Marcin Bielecki

По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, в стране разрушено до 50% энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Украины намерены до начала нового отопительного сезона усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры от воздушных ударов, построив дополнительные укрепления. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы уже разработали соответствующие объекты защиты - от бетонных убежищ и укрытий до подземных углублений на уровень, достаточный, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить распределительную сеть и распределительные подстанции. Мы эту работу будем делать в течение этого года, готовясь к следующему отопительному сезону", - сказал он.

Он сообщил, что на Украине разрушено до 50% энергетической инфраструктуры, в том числе значительная часть распределительных станций и предприятий генерации электроэнергии. 

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Страны
Украина
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2 комментария
№1
06.03.2023 11:16
Цитата, q
Мы уже разработали соответствующие объекты защиты - от бетонных убежищ и укрытий до подземных углублений на уровень, достаточный, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить распределительную сеть и распределительные подстанции

Понятно, что идиотская идея ударов по подстанциям лёгкими Геранями это как по слону дробью стрелять, максимум керамические изоляторы можно повредить.
Бить нужно конкретно по силовым трансформаторам и распределительным устройствам 110-750 кВ планирующими бомбами 250-500 кг после которых от подстанций должны остаться груды металла....
Если у военных не хватает знаний по определению наиболее уязвимых устройств и элементов можно в дистанционно режиме привлечь профессиональных энергетиков которые "красными линиями" на схеме обозначат те  элементы подстанций после разрушения которых восстановление займёт от нескольких месяцев до нескольких лет....
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№2
06.03.2023 12:11
Я удивлен,  что Украина  смогла  почти восстановить электроснабжение после таких обстрелов. Кроме Гераней  туда  прилетали Калибры и всякие  ракеты  воздушного  базирования, а там  боеголовки по 200-400кг. Подстанции бывают разные, но  все  они  содержат  много  изоляторов, измерительные трансформаторы, выключатели, разъединители, трансформаторы, помещения и  шкафы  автоматики и РЗА, много  контрольных и питающих кабелей. Все  эти устройства  очень  уязвимы и плохо ремонтируемы, а  производство  в Украине  слишком ограничено . Все  оборудование  поставляется  на  заказ и хоть многие  комплектующие буржуины  научились делать под советские аналоги, например,  высоковольные  ввода, но  все  равно  процесс  не  быстрый. Сами ремонты  по  замене требуют квалифицированных  бригад , оборудования  и материалов. Самое  сложное  это высоковольтное  оборудование 330 и 750 кВ.  Единственный  способ быстрого  ремонта  это использование высвободившееся  оборудование после  остановки промпроизводства, но  не  уверен, что  промышленность так  встала  от войны.  Хотя  потребление э.э.  и без  войны  падало, поэтому  появлялось  оборудование простаивающее  без  потребителей  и мощное  заменялось  на  более простое, потому  как  главным  остается  бытовой   потребитель и пищевая  промышленность, электротранспорт. И все равно я  в  восхищении, потому  как  ракет  потратили много  или очень  много, а  энергетика  вполне  задачи выполняет. Бесспорно  , самые  уязвимые  подстанции 750кВ, которые  выдают  в  систему энергию вырабатываемую  на АЭС  не  уничтожались или  почти. Вывод  из  строя  таких  подстанций  заставит  выключать реакторы АЭС  и лишит более  половины  вырабатываемой энергии, причем  ремонт  их очень  дорог и длителен. Почему  их  не  вырубали не  известно. Если бы в марте  прошлого  года  хотя подстанции питающие  Киев  вырубили и повредили мосты и тоннели идущие в  европу, то эффект был бы  сильным. Тогда ВСУ были  неотмобилизованы  и в Украине  была  паника. Как  всегда  главное в  любом  деле  это управление... Сейчас  навезли генераторов, наладили подвоз автотранспортом  всего  нужного  для ВСУ, население  приспособилось выживать и эффект любых ракетных  ударов снизился поставками ПВО. Ну  и ракет  не бесконечное  количество и производство  их массово  наладить непросто.
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