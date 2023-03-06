На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций

По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, в стране разрушено до 50% энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Украины намерены до начала нового отопительного сезона усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры от воздушных ударов, построив дополнительные укрепления. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы уже разработали соответствующие объекты защиты - от бетонных убежищ и укрытий до подземных углублений на уровень, достаточный, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить распределительную сеть и распределительные подстанции. Мы эту работу будем делать в течение этого года, готовясь к следующему отопительному сезону", - сказал он.

Он сообщил, что на Украине разрушено до 50% энергетической инфраструктуры, в том числе значительная часть распределительных станций и предприятий генерации электроэнергии.