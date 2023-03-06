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ТАСС

Германия и Украина перешли к стратегическому планированию долгосрочных поставок оружия

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

ФРГ постепенно берет на себя роль одного из лидеров в осуществлении поставок вооружений для ВСУ, отметил посол Украины в Берлине Алексей Макеев

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Украина и Германия приступили к стратегическому планированию долгосрочных поставок вооружений Киеву, ФРГ выступает одним из лидеров этого процесса, отказавшись от исторической ответственности перед Россией в данном вопросе. Об этом заявил в пятницу новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

"За последние месяцы изменилось то, что мы больше не обсуждаем текущую повестку дня, а занимаемся стратегическим планированием в соответствии с тем, что требуется [Вооруженным силам Украины] и что может быть поставлено, - сказал он в интервью агентству Reuters. - Отговорок больше нет, теперь мы обсуждаем факты".

По словам Макеева, Германия постепенно берет на себя роль одного из лидеров в осуществлении поставок вооружений для ВСУ. Он также выступил с утверждением, что Берлин отказывается от концепции "исторической ответственности перед Россией", которая служила препятствием для предоставления Украине военной техники.

"Мы обсуждаем с союзниками то, что нам нужно, очень детально и содержательно, - сказал он, добавив, что пока не получал запросов от украинского Минобороны поднять вопрос о поставках "определенной модели самолетов, которая есть в распоряжении Германии".

По словам посла, сейчас Украина больше всего нуждается в боеприпасах и дальнобойной артиллерии, чтобы попытаться нарушить логистику российских сил. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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