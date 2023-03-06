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Интерфакс-АВН

В NASA сообщили, что поврежденный "Союз МС-22" отстыкуется от МКС 28 марта

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Отстыковка поврежденного корабля "Союз МС-22" от Международной космической станции (МКС) запланирована на 28 марта, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Члены экипажа Crew-6 "станут участниками 69-й экспедиции 28 марта, когда повреждённый корабль "Союз МС-22", на котором в середине декабря случилась утечка хладагента, отстыкуется (от МКС - ИФ), это и станет официальным началом 69-й экспедиции", - сказал представитель NASA в ходе трансляции стыковки корабля Crew Dragon-6 к МКС.

Ранее в пятницу американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. В состав международного экипажа корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. В общей сложности экипаж корабля Crew Dragon-6 будет работать на станции полгода.

20 февраля руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта.

11 января исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

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ОАЭ
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Компании
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SpaceX
Проекты
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Союз ПКК
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