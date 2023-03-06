Сербское предприятие "Крушик" отрицает поставки боеприпасов на Украину

Опытный образец 122-мм 50-ствольной боевой машины модернизированной реактивной системы залпового оня БМ-21У разработки украинского ГП "Шепетовский ремонтный завод" в экспозиции XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" в Киеве. Машина выполнена на новом шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной кабиной производства китайской компании Shaanxi. 08.10.2018.

Предприятие указало, что не подписывало контракт с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая в украинском сертификате указывается как экспортер

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Государственное предприятие по производству оборонного и гражданского оборудования Сербии "Крушик" отрицает продажу на Украину ракет калибра 122 мм для системы "Град". Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 27 февраля.

"В связи с неточными данными в связи с продажей ракет 122 мм "Град" компанией "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи ракет на этот рынок не производились, вообще не было заключенных договоров с указанным количеством и номерными знаками", - говорится в заявлении.

Предприятие в своем заявлении указывает, что не подписывало контракт с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая в украинском сертификате указывается как экспортер. Кроме того, по данным компании, в опубликованных документах приведены бумаги на разную продукцию. Первая страница документа о 3,5 тыс. ракет системы М-21 "Град" дальностью 20 км не соответствует номерам изделий, которые производит "Крушик". "Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использует для этой цели документы, относящиеся к двум разным типам продукции. Напоминаем, что мы требуем от покупателя гарантий о неперепродаже другим сторонам. Ни одна наша ракета или мина с начала конфликта на Украине не была поставлена ни одной из сторон конфликта", - говорится в заявлении.

Предприятие "Крушик" в центральной Сербии занимается производством минометных мин, управляемых и неуправляемых ракет, авиабомб, снарядов и патронов, кумулятивных мин, ручных гранат, противотанковых мин. Фабрика также занимается ремонтом техники и продлением срока службы ракетных систем. Ранее предприятие обвиняли в поставках боеприпасов на Украину и в Йемен.