Экс-советник Меркель Вад: Запад не знает, зачем поставляет оружие Киеву

Экс-советник Меркель Вад: у Запада нет четкой стратегии военной поддержки Киева

Запад накачивает Украину оружием, но зачем — сам того не ведает, утверждает экс-советник Меркель Эрих Вад в беседе с Anadolu. США и ЕС ни разу не обозначили четкой цели военной поддержки Киева, что и станет их главной ошибкой. Поэтому миру пора задуматься о прекращении огня, считает Вад.

Эрбиль Башай

«Надо думать, как добиться прекращения огня путем переговоров. Полагаю, время пришло», — отметил немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

У Запада нет четкой стратегии и определенной цели в вопросе поставок вооружений Украине, пришло время начать переговоры. Об этом в беседе с корреспондентом Anadolu заявил немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад (Erich Vad), который в свое время работал советником экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Вад отметил, что в военном конфликте между Россией и Украиной спустя год после начала боевых действий наступил переломный момент. Линия фронта между армиями двух конфликтующих сторон растянулась более чем на тысячу километров и ситуация зашла в тупик.

Обратив внимание на интенсивные бои с применением артиллерии, Вад добавил: «Это фактически позиционная война, как во время Первой мировой войны, и, на мой взгляд, идет война на истощение».

Отставной генерал привлек внимание к заявлениям председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли (Mark Milley) о необходимости выйти из «застойной» ситуации и продолжил: «Он тоже в текущей ситуации видит возможности только в переговорах. И я склоняюсь к этому. Конечно, принципиально я не против поставок вооружения на Украину. Без этого вооружения Украина не выстоит. Однако необходимо сделать больше. Надо думать, как добиться прекращения огня путем переговоров. Полагаю, время пришло».

Эрих Вад, отвечая на вопрос о том, как он оценивает поставки оружия на Украину со стороны Запада, заметил, что, для того чтобы Украина смогла отстаивать свою позицию на будущих переговорах, поставки вооружений важны. «Но самая большая ошибка Запада в том, что мы так и не определились, для чего нужны поставки вооружения, — продолжил генерал. — Одни говорят, что для возвращения Донбасса и Крыма. Другие „хотят победы над Россией“, а третьи заявляют: „Нет, мы просто хотим помочь украинцам выжить“. Нигде эти цели не определены. На мой взгляд, это слабость. У нас нет четкой и правильной стратегии, нет логической политической концепции. Мы нигде не отметили, чего именно добьемся поставками вооружения».

«Танки не изменят правила игры»

Эрих Вад отметил, что в этом отношении разделяет мнение канцлера Германии Олафа Шольца. По словам генерала, немцы хотят, чтобы Украина твердо стояла на ногах, успешно воевала и занимала хорошую позицию на будущих переговорах.

«Для меня это логично, но надо уже начать говорить о политическом диалоге», — добавил собеседник агентства.

Подчеркнув, что основные боевые танки, которые будут отправлены на Украину, «не изменят правила игры», экс-советник сказал: «Мы приняли политическое решение о поставке основных боевых танков, но потребуются месяцы, чтобы они были приняты на вооружение. Может быть, летом или осенью. Они постепенно достигают востока Украины. В итоге там будет не более 70 основных боевых танков. Это не станет поворотным моментом в конфликте. Потому что русские на самом деле намного превосходят украинскую сторону».

«Китай хочет быть активным в политическом отношении в Европе»

Комментируя предложение Китая по урегулированию украинского кризиса, Эрих Вад заметил: «Я положительно оцениваю само наличие предложения. Но, конечно, оно не лишено недостатков. Китай очень близок с Россией. Возможно, китайцы могут быть не настолько нейтральны и справедливы, как хотелось бы, и тем не менее. Несколько недель назад были предложения у президента Бразилии. В этом смысле — положительные. Необходимо прежде всего проанализировать эти идеи. Но я вижу здесь Организацию Объединенных Наций (ООН). Нужно подумать, будет ли ООН более подходящей средой для будущих переговоров. Вместе с тем я считаю позитивным, что такая держава, как Китай, выступила с такой инициативой. Пекин тем самым показывает, что он хочет быть активным в Европе в политическом отношении и желает говорить. Это что-то новое».

По словам генерала, нужно сохранять осторожность по отношению к Китаю, однако следует конструктивно отнестись к его предложению. КНР также приняла участие в Мюнхенской конференции по безопасности и провела переговоры с США, обратил внимание бывший военный.

«Турция играет очень важную роль в этом конфликте»

Эрих Вад предложил сформировать политико-стратегическую контактную группу для проведения политических переговоров, помимо контактной группы в Рамштайне, где обсуждается военная помощь Украине. При этом в такую группу могли бы войти такие влиятельные страны G20, как Индия, Бразилия, Китай или Турция.

«В конце концов Турция играет очень важную роль в этом конфликте. Потому что Реджеп Тайип Эрдоган контактирует с Владимиром Путиным. В прошлом году они заключили экономическое соглашение. Тем не менее Турция, конечно, на стороне Запада», — сказал он.

Экс-советник предположил, что в Турции могут быть возобновлены переговоры между Россией и Украиной, которые проходили в прошлом году, отметив: «Это было бы хорошей идеей. В таком случае Турция будет играть очень сильную и важную роль. Она стала фактором силы и для Евросоюза. Так что я думаю, что ЕС нужно пересмотреть свою позицию в отношении Анкары. На мой взгляд, во всем этом военном конфликте Европу практически не слышно. Где Европа?»

«Роль Германии и Франции уже не так сильна, как раньше»

По словам Эриха Вада, после присоединения Крыма к России бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд (Francois Hollande) «пытались сделать все возможное» в создавшейся ситуации. «Здесь в конечном итоге потерпели неудачу, но преуспели в Минском соглашении. Многие вопросы, поднятые в этом документе, в то же время являются проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня», — добавил генерал.

При ответе на вопрос о роли Германии и Франции в военном конфликте между Россией и Украиной собеседник агентства пояснил, что эта роль не так сильна, как в то время. Связано это с тем, что правительство Германии состоит из трех партий, при этом зеленые и либералы занимают слишком проукраинскую позицию.

Говоря также о том, как военный конфликт повлияет на политику Германии в сфере безопасности и обороны, отставной генерал обратил внимание на тот факт, что, когда конфликт закончится, линия обороны НАТО будет находиться восточнее. «Финляндия и Швеция станут членами НАТО. У нас будет длинная линия фронта с Россией. Германия также должна будет внести свой вклад. Во время холодной войны граница между Востоком и Западом проходила посреди Германии. Сегодня эта линия восточнее, в результате чего гораздо большее значение приобрели страны на востоке Европы, такие как, например, Польша», — подчеркнул Эрих Вад.

«Без Турции мы не можем действовать по-европейски»

Бывший бригадный генерал подчеркнул, что Германия должна сохранить свои позиции в Европе и это важно. Эрих Вад также обратил внимание на то, что Джо Байден в Варшаве встретился с представителями стран восточной Европы в формате Бухарестской девятки.

«Вы можете ясно видеть, что ось Вашингтон — Лондон — Варшава — Киев является сильнейшей на данный момент. Это уже не Берлин и Париж. Мы должны подумать, как мы будем действовать в этой ситуации. Убежден, что Турции тоже выпадет важная роль в европейском составе. Без нее мы не можем действовать по-европейски», — сказал собеседник агентства.

Напомнив, что Байден отправился на Украину и в Польшу с американской базы Рамштайн в Германии, Эрих Вад отметил, что американский президент мог легко заехать в Берлин, но не сделал этого, и добавил: «Это тоже политический сигнал».

Генерал пришел к выводу о том, что НАТО должна действовать сообща, поддерживать Украину, однако делать это нужно умеренно и политически рационально, без преувеличений.

Автор: Эрбиль Башай (Erbil Başay)