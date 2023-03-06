Названо уникальное преимущество Китая, связанное с Россией

FT: Китай способен повлиять на Россию в украинском вопросе

Роль Китая в мирном урегулировании конфликта на Украине будет только возрастать, пишет FT. Он придерживается нейтралитета и ведет конструктивную дипломатическую политику. А еще у Пекина есть уникальное преимущество: к нему прислушивается Москва.

Чжоу Бо

Пекин полон решимости сохранять нейтралитет. Предоставление военной помощи Москве чревато глобальным конфликтом.

Перерастет ли вооруженный конфликт на Украине в третью мировую войну? Короткий ответ таков: нет, если только Китай не начнет оказывать военную помощь России. Хотя Пекин никак не причастен к этому далекому от него конфликту, в прошлом году его спрашивали, чью сторону он займет, станет ли он посредником между Москвой и Западом, собирается ли он нападать на Тайвань.

Такую цену Поднебесная платит за свой статус мировой державы. Оказавшись между своим стратегическим партнером Россией и Украиной, которая считает Китай своим крупнейшим торговым партнером, Пекин балансирует как на канате. Подчеркивая важность суверенитета, он мягко критикует Россию за ввод войск на Украину. Но он также подчеркивает, что региональную безопасность невозможно укрепить за счет расширения военных блоков. Это явный упрек в адрес НАТО и ее самого сильного члена — США.

Западные страны недовольны такой позицией и называют ее "пророссийским нейтралитетом". "Безграничная" дружба между Пекином и Москвой вызывает тревогу у Европы и Америки. Представьте себе на секунду: если две страны обещают укреплять свою дружбу, то как они могут ее ограничивать? Россия — крупнейший сосед Китая, а Китай — России. Чтобы они мирно сосуществовали, нужны дружественные отношения.

Запад недооценивает позитивную роль Поднебесной. Во-первых, она не подливает масла в огонь. Этот вооруженный конфликт доказал: как бы ни были близки Россия и Китай, между ними нет альянса. Если Пекин займет сторону Москвы в конфликте, мы окажемся на пороге третьей мировой войны. Тогда ситуация будет гораздо хуже, чем в эпоху холодной войны, во время которой СССР и США всячески избегали прямой конфронтации.

Во-вторых, Китай против применения ядерного оружия в Европе, и такая его позиция снижает шансы на начало ядерной войны, хотя полностью их не исключает. Никто не знает, блефует Владимир Путин или нет, говоря об использовании атомного оружия. Но Кремль наверняка услышал публичные высказывания китайского руководителя Си Цзиньпина о неприменении ядерного арсенала.

К сожалению, в перспективе эскалация конфликта на Украине кажется неизбежной. Находясь в прошлом месяце в Мюнхене на конференции по безопасности, я слышал аплодисменты всякий раз, когда украинский президент Владимир Зеленский или британский премьер-министр Риши Сунак говорили о необходимости предоставить Киеву больше военной помощи. Поставив танки, Запад теперь заговорил об отправке самолетов. Но Москва не может полностью проиграть даже без применения своего ядерного арсенала (который больше, чем у США, Британии и Франции вместе взятых).

И вот здесь свою роль призван сыграть Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай задумался о поставках России вооружений. Это невозможно. Если Китай отправит ей хоть какое-то оружие, это не останется незамеченным. Кроме того, Пекин весь год с начала операции отказывается предоставлять Москве какую бы то ни было помощь. Так с какой стати он должен передумать сейчас, если сам призывает к мирному урегулированию?

Скорее всего, Поднебесная сохранит нейтралитет. В отличие от маленькой страны, которая может оказаться втянутой в конфликт помимо своей воли, сильный Китай в состоянии стоять на своем. И он не одинок. Большинство стран "Глобального юга", прежде всего Индия и ЮАР, также не желают занимать чью-то сторону в этом конфликте.

Но Пекин действует все более конструктивно. Здесь в качестве примера можно привести меморандум, где излагается позиция КНР. Он был опубликован в первую годовщину конфликта. Китай призвал все стороны действовать разумно и сдержанно, а также поставить во главу угла эффективную защиту гражданского населения. Критики могут сказать, что призыв к возобновлению мирных переговоров и к отказу от односторонних санкций — это отнюдь не конкретная дорожная карта. Конечно, нет никаких гарантий, что это предложение будет принято и реализовано, но никакой конфликт не может длиться вечно.

Пока неясно, сможет ли Китай сыграть ту роль, какую он играл в прошлом, когда стал фактическим лидером на шестисторонних переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова или когда участвовал в переговорах по ядерной программе Ирана. Но он обладает уникальным преимуществом. Если Россия к кому-то и прислушается, то скорее всего, именно к нему. Однако Пекин говорит не только с Москвой. Китайское министерство обороны недавно объявило, что отправило делегацию на переговоры с НАТО.

Конфликт на Украине не имеет к Китаю никакого отношения. Но чем дольше он будет продолжаться, тем больше людей будут видеть в нем влиятельного посредника. В период, когда свирепствует вооруженный конфликт, мирное урегулирование может показаться несбыточной мечтой. Но будьте уверены: роль Пекина в разрешении конфликта будет только возрастать.