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РИА Новости

При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин подписал указ о введении внешнего управления при срыве сроков гособоронзаказа

МОСКВА, 3 марта/ Радио Sputnik. На российских предприятиях, которые срывают сроки гособоронзаказа, в случае объявления военного положения будут вводить внешнее управление, следует из соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: установить, что в случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу или исполнителями, участвующими в поставках продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу, своих обязательств … впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления; определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества", – говорится в тексте указа.

Правительству поручено сформировать рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа во время боевых действий. Группа будет работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России.



Ранее радио Sputnik сообщило, что в России предложили запретить рекламу услуг по уклонению от службы в армии.

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3 комментария
№1
06.03.2023 06:54
Цитата, q
На российских предприятиях, которые срывают сроки гособоронзаказа, в случае объявления военного положения будут вводить внешнее управление
Зачем же ждать "срыва сроков", если ситуацию с невыполнением ГОЗа нужно оценивать и анализировать по конкретным предприятиям задолго до того как наступят сроки сдачи продукции?
Интересно, из каких структур будут браться внешние управляющие, и что они будут делать, когда ГОЗ уже сорван? Вводить процедуру банкротства?
0
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№2
06.03.2023 09:55
Цитата, ДВ сообщ. №1
Интересно, из каких структур будут браться внешние управляющие

Если цель срочный новый передел, то новые управляющие уже на чемоданах, потому что создать условия для срыва сроков со стороны самого государства - это просто пара пустяков.

Вот Путин публично критикует Мантурова за отсутствие договоров с ВПК (это в период, когда уже идет СВО полным ходом) - это что? Это как раз про это самое!!!!

Только Путин либо не понимает, что происходит, либо для народа речи красивые, понимая, что и для чего происходит. Но оба варианта никак не влияют на качественный и своевременный выпуск продукции.
Зато скоро на всех предприятиях будут 20-25 летние мальчики в генеральных директорах... Ну они же подросли, им где-то теперь работать надо...
Тем более, что одна из госкопораций очень удачно показала как это делается!!!
0
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№3
06.03.2023 11:31
Если цель - передел, то в условиях СВО и передел не успеет осуществиться, и СВО закончится с результатом противоположным декларируемому. Творящаяся в госструктурах "дичь" уже многих провоцирует на "излишнюю откровенность" по поводу кадрового состава как МО, так и Мин...торгов всяческих.
0
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