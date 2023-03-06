При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление

Путин подписал указ о введении внешнего управления при срыве сроков гособоронзаказа

МОСКВА, 3 марта/ Радио Sputnik. На российских предприятиях, которые срывают сроки гособоронзаказа, в случае объявления военного положения будут вводить внешнее управление, следует из соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: установить, что в случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу или исполнителями, участвующими в поставках продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу, своих обязательств … впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления; определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества", – говорится в тексте указа.

Правительству поручено сформировать рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа во время боевых действий. Группа будет работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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