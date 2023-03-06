Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ

При этом украинский президент отметил, что Киев "получит танковую армию"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танков, сообщил в пятницу президент страны Владимир Зеленский. Выступая на совместной пресс-конференции во Львове со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом, Зеленский заявил, что в связи с нехваткой оружия и боеприпасов страны Запада должны ускорить их поставки Украине.

"Артиллерия - номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве", - сказал Зеленский. По его утверждению, артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими. Кроме того, Зеленский сообщил о дефиците самолетов. "Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", - отметил он.

Украинский президент также признал недостаток танков у ВСУ. "Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию, - сказал он. - Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит".

Отвечая на вопрос журналистки о том, как можно ускорить поставки оружия Киеву, Зеленский отметил, что нужно "публично говорить о том", чего не хватает. "И страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие", - сказал он. Задавая вопрос, журналистка сообщила, что встречалась в городе Артемовске (украинское название - Бахмут), за который идут ожесточенные бои, с украинскими военными. По ее словам, они заявили о недостатке у них оружия, боеприпасов, военных самолетов и вертолетов.

В новость была внесена правка (18:06 мск) - передается с уточнением места проведения пресс-конференции в первом абзаце, верно - во Львове.