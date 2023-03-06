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Путин подписал указ о мерах против предприятий за срыв гособоронзаказа

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

"В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления", - говорится в документе.

Согласно указу, над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация на основании предложений Минпромторга РФ.

Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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