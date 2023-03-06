Рецензия на книгу «Война среди стен»

В первом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2023 год опубликована рецензия Тиграна Ованнисяна на недавно изданную книгу Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Война среди стен" под редакцией Антона Лаврова и Руслана Пухова.

Подготовленный к изданию Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) новый сборник "Война среди стен" вернее всего назвать хрестоматией по насущной теме. Искателям сенсаций и откровений найти чего-либо в нем точно не удастся - впрочем, как и во множестве подобных сборников, созданных ЦАСТ за последние десятилетия. Именуйте их краткими справочниками, вводным чтением к объемным первоисточникам, "облегченными" исследованиями - издания Центра решают задачу ознакомления заинтересованного профильного читателя с широким спектром вопросов.

Предисловие книги, разворачивающее широкую картину современного этапа и предстоящих событий, показывает, что значимость данной коллективной работы не ограничена лишь узкими прикладными рамками.

Пройденная за столетия историческая эволюция обороны и штурмов городов представлена в введении. С Бронзового века городища и крупные поселения являлись центром притяжения для жителей прилегающих ферм, хуторов и деревушек, и становились осью, вокруг которой выстраивалось (прото)государство, представлявшееся в глазах более-менее сносно вооруженных и организованных пришельцев или соседей желанной добычей. Это неудивительно - предоставлявшие в тревожные времена убежище укрепленные поселения, помимо имущества их постоянных обитателей, служили складом/хранилищем ресурсов всего района; зачем же тратить силы и время на частности, когда можно одним ударом получить все? С Античности города становятся управленческими и политическими центрами, что на все последующие столетия делает их важнейшим активом государств и еще более желанным призом.

Исторический экскурс первой главы - разбор ставки Германии на фестунги - не только высвечивает истоки тактических приемов, востребованных и в наше время, но и подтверждает малую перспективность ухода в жесткую позиционную оборону.

Вторая, третья и пятая главы с описанием штурмов и осад в бывшей Югославии и в Сирии, штурмов Грозного и боевых действий в Донбассе в 2014-2015 гг. интересны представленной в них беспристрастной хроникой боев, которая выгодно отличается от непрерывного потока сообщений СМИ с элементами пропаганды.

Еще три главы "Войны среди стен" представляют анализ событий недавнего прошлого и современности, анализ выводов, которые вооруженные силы США пытаются сделать на основе боевых действий в Ираке, а также анализ информационно-психологического противостояния и проблем послевоенного восстановления городов.

Образ будущего представлен в статьях о роботизации, как о возможном инструменте возвращения маневренности действиям в городе, в статьях о подходе ведущих армий НАТО к боям в городской среде, а также статьях о генеральной линии и особенностях подготовки вооруженных сил Китая.

Примечательно, что неупомянутым в сборнике остался Бейрут - город столь же европейский, сколь ближневосточный, который в течение полутора десятилетий являл полноспектральный пример боев между самыми разными военными формированиями. Даже участникам недавних боевых действий, казалось бы, вполне заслуженно гордившимся успешными огневыми контактами на 20 шагах, становилось несколько не по себе после подробных описаний ливанских квартирных сшибок в многоэтажных домах.

В который раз история описывает круг, и в урбанизированном мире бои за города становятся не столько реальностью, сколько неизбежностью. Исход их, разумеется, будет определяться, в числе прочего, качеством вооружения/оснащения и объемом ресурсов, однако, решающим фактором встанет философия подготовки, оснащения и применения бойцов.

Все также говорит о возможном скором создании специализированных частей, предназначенных для действий в городах, и тяжелых штурмовых бригад с полным набором не приданных, а собственных, штатных подразделений: легкопехотных (как в старину говорилось, егерских), инженерных, саперных, бронетанковых и артиллерийских (самого широкого спектра), связных и, разумеется, разведывательных, оснащенных необитаемыми наземными и беспилотными воздушными аппаратами для выполнения разведывательных задач, поражения целей, снабжения, эвакуации и т. д. Разумеется, процесс их формирования, обучения и слаживания будет достаточно длительным, но полностью оправданным. Стоит также учесть, что малые населенные пункты, пусть даже и с мощными укреплениями и развитой сетью подземных коммуникаций, такие части будут брать не в пример быстрее и ресурсоэффективнее, чем традиционные/линейные.

Тема и содержание книги могут показаться очевидностью, однако и очевидное необходимо проговаривать, что ЦАСТ планомерно и делает в своих работах самой разнообразной тематики.