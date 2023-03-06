США раскрыли карты. Европа попала в экономическую ловушку

США ведут подготовку к экономической холодной войне

Экономический интерес США в конфликте на Украине становится все более очевидным. Точнее, все более бесстыдным. Вашингтон, похоже, смирился с неизбежной потерей роли мирового политического лидера. Но только за счет роста экономического лидерства. Ради этого Соединенные Штаты методично разрушают экономику Западной Европы. И готовятся сделать то же самое с будущими экономическими соперниками.

4 февраля в Вашингтоне прошла встреча германского канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. В преддверии этого события Bloomberg в статье "Из-за поставок боеприпасов на Украину канцлер Германии подставляется под удар Байдена: на что обратить внимание" выдало инсайдерскую информацию. Оказывается, "Берлин изучает возможность совместных закупок (снарядов. — Прим. ИноСМИ.) в рамках Европейского союза, но бюрократия Брюсселя может замедлить процесс". В таких условиях, пишет Bloomberg, "одним из возможных решений может быть перенос части производства боеприпасов в США, где больше мощностей".

Карты раскрыты. Теперь многие действия США, прежде казавшиеся странными, получают очень простое и логичное объяснение. Например, активное давление на восточноевропейских членов НАТО с требованием передать все оставшееся от СССР оружие Украине. Дело не в том, что украинская армия лучше всего управляется с такой техникой. И не в том, что она устарела: этот тезис легко опровергается всем ходом конфликта. Все гораздо примитивнее. Выдавив из новых союзников старое вооружение, Вашингтон ставит их перед необходимостью вооружаться по стандартам НАТО. То есть — закупать вооружение на Западе, прежде всего в Америке. Ведь именно американский ВПК и диктует те самые натовские стандарты.

Тем же объясняется и беспрецедентное давление на Западную Европу с требованием усилить военную поддержку Киева. С начала года и Франция, и Германия все злее сетуют на то, что их арсеналы истощены. В середине февраля об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "В настоящее время темпы потребления боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства. Западная военная промышленность испытывает значительные трудности. Например, время ожидания поставки крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. То есть, если вы закажете их сегодня, то получите их только через два с половиной года. Поэтому НАТО необходимо увеличить производственные мощности ВПК и инвестировать в них гораздо больше средств".

Как увеличить производство боеприпасов, если европейская промышленность не справляется с задачей? Перенести их выпуск в США! Экономически это вполне оправдано. В Америке цены на газ и электричество по-прежнему гораздо ниже, чем в Европе. И только сейчас европейцы начинают понимать, что они сами позволили поставить их в такие условия. Тем, что поддержали навязанные Вашингтоном санкции.

После начала экономической войны с Россией доля нашего газа в Европе сократилась с 41% до 7,5%. В то же время заметно вырос европейский импорт американского сжиженного газа: до 68% от всего экспортного объема. А цена на энергоносители из Америки — внимание! — в нынешнем году выросла в Европе на 42%! Ни теплая зима, ни американский газ не помогли европейцам справиться с ростом коммунальных тарифов. Тем паче, что спровоцированное санкциями (читай — вызванное США в собственных интересах!) сокращение производства и уход части крупнейших промышленных фирм за океан привели к снижению налоговых поступлений и росту безработицы. Стоит ли удивляться тому, что все это привело к росту инфляции в еврозоне до уровне 10,7%.

Западная Европа начинает что-то подозревать. Пока еще об этом говорят только политики второго ряда. Например, французский министр финансов Брюно Ле Мэр, заявивший: "На наших глазах Соединенные Штаты развивают нашу промышленность на своей земле". Согласен с ним и глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё. В эфире телеканала BFMTV он отметил: "Мы же видим снижение темпов производства. Для кого-то из предпринимателей стоимость производства выросла в 4–6 раз. Они или поднимут цены, но тогда не будут конкурентоспособными, или будут нерентабельны. Я этого опасаюсь. Есть риск того, что предприятия переберутся в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне".

При этом месье Ру де Безьё сделал важную оговорку: "Я не буду, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали конфликт на Украине, чтобы на нем нажиться". А зря! Америка, как не раз уже доказывала история, никогда не ввязывается в конфликты без собственной выгоды. При этом Соединенные Штаты просчитывают не только немедленные барыши, но и будущие. Поэтому вся американская (и только американская!) военная техника сегодня поставляется на Украину в рамках ленд-лиза. Проще говоря — в кредит, который киевским властям придется выплачивать на протяжении десятилетий.

Это еще одна причина, которая заставляет Вашингтон истерически требовать победы Украины. Ведь если рухнет украинский режим, никто другой возвращать американские денежки не станет. А это, напомним, уже сегодня более 30 миллиардов долларов.

Лидеры европейских государств по-прежнему стараются не обсуждать проблему экономического диктата США вслух, справедливо опасаясь окрика своих хозяев. Доходит до того, что Олаф Шольц рассказывает депутатам Бундестага о том, как "растет способность Германии сопротивляться, отвечать на вызовы нынешних меняющихся времен, и речь тут прежде всего идет о бундесвере", а они над ним смеются. Какой уж тут рост, когда немецкие военные бьют тревогу по поводу опустевших арсеналов и состарившихся танков!

Даже в Лондоне, который не первое десятилетие послушно следует в кильватере Вашингтона, заговорили о слишком большом куске финансового пирога, доставшемся патрону. Как пишет The Guardian, "многие лоббистские компании США действительно оказывают услуги по продвижению интересов Украины в сфере поставок оружия бесплатно, якобы в знак солидарности с украинским народом. Но при этом они получают миллионные доходы от оборонных предприятий за новые подряды Пентагона". Нетрудно подсчитать доходы самих подрядчиков, если они расплачиваются с лоббистами такими суммами.

Растущая откровенность США относительно экономических планов позволяет сделать простой вывод. Америка согласилась с тем, что сохранить однополярный мир ей уже не по силам. Однако отказываться от роли главного игрока на мировой экономической арене она не готова. И это станет следующим вызовом для России и для ее союзников, когда будет разрешен кризис на Украине. Новая холодная война будет прежде всего экономической.

Антон Трофимов