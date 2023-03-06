Чешский генерал признал: Украина победить не может

Генерал Шандор: российская тактика смертельна для украинских войск

У Украины нет шанса отвоевать потерянные территории, заявил Parlamentní listy генерал Андор Шандор. Русские выигрывают, а их тактика смертельна для украинских войск. Шандор рассуждает о путях выхода из конфликта и признает, что стратегически Киев уже проиграл.

Даниэла Черна

"Я скептически оцениваю шанс на то, что к осени Украина отвоюет все территории, которые потеряла после 2014 года, а потом после 24 февраля прошлого года", — говорит генерал Андор Шандор, известный на весь мир советник по безопасности, бывший начальник Военной разведывательной службы Чешской Республики. Он говорит об истощающей и изнуряющей тактике. "Русские упорно выигрывают время и хорошо знают, что им это даст".

Запад говорит, что будет помогать Украине столько, сколько это потребуется, но в кулуарах говорят о военном ультиматуме украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как пишет немецкое издание "Бильд". По его сведениям, давление на Киев усилится в случае, если украинское контрнаступление провалится, и к осени Украине не удастся вернуть оккупированные территории.

"Во-первых. Лично я скептически оцениваю шанс на то, что к осени Украина отвоюет территории, которые потеряла сначала после 2014 года, а потом после 24 февраля прошлого года. Во-вторых, поддержка Запада ограничена тем, что все, что Украина требует для победы, Запад либо не может ей дать, либо не хочет. Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей. Есть еще системы вооружений, которые мы не хотим ей давать и ссылаемся на то, что Украине они сейчас не нужны. Я говорю о самолетах и другой технике. Вспомните недавнее высказывание Джо Байдена о самолетах F16", — так консультант в области безопасности генерал Андор Шандор комментирует ситуацию.

Андор Шандор видит проблему в том, как мы политически поддерживаем Украину и обещаем ей то, что мы не способны выполнить. Публичные заявления противоречат тому, что мы способны или готовы сделать. "Очень неоднозначны сомнения в том, что мы должны поддерживать Украину до самого конца, пока она не победит, а не ждать, когда русские ее на голову разобьют. У нас есть ряд политиков, которые уверены, что Украина может победить, а любое другое мнение подвергается остракизму. С другой стороны, весьма распространено реалистичное мнение о том, что Украина не обязательно победит", — заявил Андор Шандор, который напоминает, что Россия — страна, привыкшая страдать. "У этой страны намного больший и людской, и военный потенциал. Россия несильно пострадала от санкций. Также мы должны признаться себе, что Россия совершенно не изолирована. Есть много стран, которые не поддержали санкции. Даже Турция, страна Североатлантического альянса, санкций против Российской Федерации не вводила, — отметил Андор Шандор. — Россия способна продолжать вооруженный конфликт намного дольше, чем Украина. Поэтому я допускаю, что у проблемы два уровня. Один политический и открытый, а второй — со скрытыми элементами вызова. Возможно, визит Джо Байдена в Киев 20 февраля был сигналом о том, что, возможно, пора подумать об ином решении и не настаивать на полном освобождении Украиной всех ее территорий в этом году. Это нереально".

Положение на фронте генерал Андор Шандон описывает так: "Украинцы уже одержали некоторые тактические победы, добились успехов на оперативном уровне, освободили Харьковскую область и часть Херсонской. Но на стратегическом уровне они, к сожалению, не выигрывают".

Договор с гарантиями безопасности? "Вариант в стиле "мудрой жены"

Североатлантический альянс может предложить Украине договор с гарантиями безопасности, который открыл бы перед Киевом после окончания вооруженного конфликта доступ к современным военным технологиям. Это могло бы склонить Киев к переговорам о мире с Россией. Но насколько это реально? "Ищутся варианты в стиле "мудрой жены". Это будет не членство в НАТО, а нечто большее, чем нейтралитет или иной способ сотрудничества? Боюсь, что, конечно, одной из причин российской спецоперации послужили как раз российские возражения против милитаризации Украины. Я не уверен, что России такое понравится. Можно, конечно, возразить, что это не ее дело. Но в действительности русские хотят, чтобы Украину никто не милитаризировал. Они опасаются, что с территории Украины может начаться нападение на Россию", — объяснил генерал Андор Шандор.

Договор с гарантиями безопасности не аналогичен полноценному членству в Североатлантическом альянсе. Так, на Украину на распространялось бы обязательство о коллективной обороне стран-членов НАТО, а кроме того, там не размещались бы постоянные контингенты Североатлантического альянса. Тем не менее доступ к современному западному оружию для Украины может сдержать.

"Я не думаю, что этот путь решения конфликта позволит отстранить Россию от событий на Украине. Россия следит за событиями на Украине с 2008 года, когда пошли разговоры о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Конечно, это некий вариант, но вопрос, согласятся ли на него сами украинцы. В принципе подразумевается, что часть территории будет оставлена россиянам, — сказал бывший глава Военной разведывательной службы Чешской Республики. — От Владимира Зеленского потребовались бы большие государственные решения. Ему придется согласится на другой вариант завершения конфликта и учесть, что продолжение его приведет к новым тысячам и тысячам погибших, раненых, искалеченных и к разрушению страны. Я понимаю, что украинцы не хотят отдавать свои территории. Но если у них нет сил бороться, то лучше подумать о других способах завершения этого вооруженного конфликта. Предложение Риши Сунака в этом смысле может помочь. Хотя я скептически оцениваю шансы на его реализацию".

Свое предложение внес британский премьер-министр Риши Сунак. Как передали СМИ, с ним согласились Германия и Франция. Но насколько идея реализуема? Мнения, которые высказываются в кулуарах, резко контрастируют с выступлениями президента США Джо Байдена и других западных лидеров, которые подчеркивают единство в борьбе с Россией. "Я не вижу особых шансов и не уверен, как на это отреагирует Россия", — добавил Андор Шандор.

Что предлагает Китай, для США неприемлемо

Китай недавно призвал Украину и Россию к переговорам о перемирии и предложил план из 12 пунктов для завершения конфликта. Американцы его отклонили. "Это говорит о том, что предложение Китая для США неприемлемо, то есть они не хотят соглашаться с тем, что Россия получит все территории, которые отвоевала, не хотят соглашаться с отменой санкций… Получится, что тем самым России развяжут руки, и у нее будет все, чем она располагала перед началом спецоперации. Конечно, если бы мирный план приняли все, роль Китая стала бы более значительной", — отметил Андор Шандор, добавив, что Китай очень хорошо понимает, почему ему не нужна ослабленная Россия. "Вместе с Россией они будут создавать эффективный противовес. США, на мой взгляд, зря делают из Китая заклятого врага, хотя и понимаю, что у Китая есть некоторые проблемы как с Индией, так и со столь часто склоняемым Тайванем. Однако то, что США превращают Китай в главного противника на будущие десятилетия и при этом связывают себе руки в России, как мне кажется, не лучшая политика", — поделился своим мнением Андор Шандор и напомнил о прошлом: "Я думаю, что США повторяют ту же ошибку, которую совершил Джордж Буш младший, когда, признав Иран осью зла, сверг вторжением 2003 года Саддама Хуссейна, благодаря которому Ирак являлся шиитским противовесом Ирану. Тем самым Буш усилил иранское влияние на Ближнем Востоке, что привело к дестабилизации этого региона, и на мой взгляд это неумно. Я бы даже сказал глупо. Политика требует более разумного подхода. Не надо наживать себе столько врагов разом. Тогда ты сам себе осложняешь положение в целом", — подчеркнул Андор Шандор.

"Российская тактика смертельна для украинских войск"

На бахмутском направлении ситуация остается сложной. От кого или от чего, как считает Андор Шандор, будет зависеть исход вооруженного конфликта? "Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно воевать, нести максимальные потери. Это тактика на истощение. Украинцам некогда отдохнуть, что осложняет положение украинской армии. Это истощающая тактика со стороны России, которая тем самым не дает украинцам подготовить контрнаступление, а от него может зависеть дальнейшая судьба страны, — заявил Андор Шандор. — Вопреки ожиданиям некоторых из нас, кто думал, что мы увидим крупные операции российской армии по окружению, она выбрала путь ежедневного истощения. Украинские ресурсы не безграничны. Мы видим, что техника, обещанная Западом, приходит не в требуемых количествах, да еще и с опозданием. Русские упорно выигрывают время и хорошо знают, что им это даст. Ряд специалистов, в том числе и американцев, призывают украинцев прекратить защищать Бахмут и тратить свои силы там, лучше сконцентрировать свои ограниченные силы, которые еще пригодятся для того, чтобы улучшить положение на каком-нибудь другом участке фронта. Надежды на то, что Россия потеряет Крым, сейчас иллюзорны", — подытожил свой комментарий консультант в области безопасности.