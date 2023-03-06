Истребители Су-27 Балтфлота на учениях провели воздушный бой

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 провели учение по уничтожению нарушивших госграницу РФ самолетов "противника", сообщили в пресс-службе Балтийского флота в пятницу.

"В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели плановую тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили российскую границу и попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

"С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - говорится в пресс-релизе.