Войти
Интерфакс-АВН

Истребители Су-27 Балтфлота на учениях провели воздушный бой

323
0
0
Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 провели учение по уничтожению нарушивших госграницу РФ самолетов "противника", сообщили в пресс-службе Балтийского флота в пятницу.

"В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели плановую тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили российскую границу и попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

"С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - говорится в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
29.07.2022
Невской волной: как пройдет главный морской парад в День ВМФ
13.09.2021
Су-27 уничтожили крылатые ракеты условного противника на учениях "Запад-2021"
10.06.2021
Более 10 самолётов задействовали в тренировке Балтийского флота
26.05.2021
Лётчики Балтфлота на учениях перехватили в небе над Калининградом "нарушителя" воздушной границы РФ
27.04.2021
Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео
09.09.2020
Разведчики НАТО у границ: Балтфлот поднял в воздух Су-27
31.10.2013
Москва перебрасывает ракеты на Запад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей