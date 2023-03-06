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РИА Новости

Киев продолжает планировать захват Крыма, заявили в МИД России

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Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МИД России заявил, что Украина продолжает планировать захват Крыма и удары по нему

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский МИД заявил в пятницу, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.

Там напомнили, что на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины".

"Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", - заключили в МИД России.

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Страны
Россия
США
Украина
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