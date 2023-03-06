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ТАСС

Дуда считает невозможным восстановление Украины без участия Польши

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: EPA-EFE/ MYKOLA TYS

По словам президента республики, серьезный уровень инвестиций на Украине будет возможен тогда, когда она добьется стабильного мира

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Польша должна принимать широкое участие в восстановлении Украины, учитывая географическое положение страны. Об этом заявил в пятницу на брифинге президент республики Анджей Дуда.

"Польша должна принимать активное участие в восстановлении [Украины] хотя бы потому, что мы являемся транзитной страной с протяженной границей с Украиной. У нас есть автострады и железные дороги, которые ведут на Украину через Польшу, есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине", - сказал он.

По мнению Дуды, "сложно себе представить восстановление Украины без участия Польши и польских фирм".

Отвечая на вопрос о том, дадут ли какие-то международные структуры гарантии для капитала, который будет инвестироваться на Украине, Дуда заявил, что пока не может ничего сказать по этому поводу. "Серьезный уровень инвестиций на Украине будет возможен тогда, когда Украина добьется стабильного мира. Это будет фактором, который будет привлекать потенциальных инвесторов", - отметил он. 

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Страны
Польша
Украина
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