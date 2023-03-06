СМИ: министры обороны ЕС обсудят 7-8 марта план отправки Киеву всех имеющихся снарядов

В НАТО ранее сообщили, что для участия в этой встрече в Швецию полетит генсек альянса Йенс Столтенберг, также ожидаются представители Украины

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Министры обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече в Стокгольме 7-8 марта план Еврокомиссии относительно срочной отправки на Украину всех имеющихся на их складах артиллерийских снарядов калибра 155 мм и срочного формирования многомиллиардных военных заказов для европейского ВПК. Об этом сообщила в пятницу бельгийская газета Le Soir.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что для участия в этой встрече в Швецию полетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, и что на ней также ожидаются представители Украины.

"План будет обсуждаться министрами обороны стран ЕС на неформальной встрече на следующей неделе. Он затем должен быть утвержден на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Брюсселе, а старт ему даст саммит ЕС 23-24 марта", - сообщила газета.

Отдать со складов все

По ее информации, план, разработанный внешнеполитической службой ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, включает три элемента. Во-первых, странам ЕС предложат отправить Киеву для подготовки наступления все снаряды, какие имеются на их складах, даже если это будет подразумевать, что в распоряжении стран ЕС останется меньше боеприпасов, чем положено по минимальной разнарядке НАТО. Страны ЕС должны получать компенсацию за эти боеприпасы из Европейского фонда мира, причем чем раньше будут отправлены боеприпасы, тем больше денег будет заплачено за каждый снаряд. За снаряды, отправленные до конца апреля, будет выплачиваться до 90% стоимости каждого боеприпаса, затем ставка начнет понижаться.

В 2022 году ЕС уже выделил из Еврофонда мира €3,6 млрд на оплату поставок вооружений Украине, в этот период компенсация за отправку снарядов Киеву по линии этого фонда составляла порядка 40% от их стоимости.

Старт гонки вооружений

Во-вторых, план предполагает размещение крупных совместных контрактов группами стран ЕС для восполнения отправленных Киеву запасов. Идея заключается в том, чтобы промышленность получила сразу несколько больших заказов, а не множество мелких, что даст бизнесу уверенность, что спрос на боеприпасы и оружие будет сохраняться долго и позволит окупить расходы.

В-третьих, план предполагает крупные инвестиции в создание новых мощностей и открытие заводов в Европе по производству оружия и боеприпасов в высоком темпе в долгосрочной перспективе. Фактически речь идет о старте новой гонки обычных вооружений.

Министрам также предстоит утвердить план увеличения на €2 млрд ассигнований в Европейский фонд мира, объем которого на 2021-2027 годы составляет €5,7 млрд, из которых €3,6 млрд уже истрачены. Кроме того, Брюссель намерен предложить министрам рассмотреть возможность второго увеличения финансирования этого фонда до конца 2023 года в размере €3,5 млрд, таким образом исходный объем фонда будет удвоен.