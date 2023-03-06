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ТАСС

В "Росэнергоатоме" заявили, что Россия поддерживает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа при этом отметил, что РФ "не сделает ни шага в ущерб своим национальным интересам, в ущерб интересам атомной отрасли, жителей города"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская сторона поддерживает создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако никогда не станет действовать в ущерб своим национальным интересам или интересам своей атомной отрасли. Об этом заявил в пятницу советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Мы за создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. При этом стартовым непреложным условием создания такой зоны безопасности является мораторий на любые артиллерийские активности вокруг атомной станции и города Энергодара. В то же время Российская Федерация не сделает ни шага в ущерб своим национальным интересам, в ущерб интересам атомной отрасли, жителей города", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что некоторые силы хотят "отманипулировать ситуацию" так, чтобы Россия пошла на нанесение себе ущерба. "Эти заблуждения будут рассеяны реальностью", - подчеркнул Карчаа.

Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны. В начале сентября 2022 года ЗАЭС посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси. Затем на станции остались несколько сотрудников этой международной структуры в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.

В четверг на сайте МАГАТЭ появилось заявление Гросси, в котором он подтвердил решимость "помочь защитить АЭС путем согласования и внедрения охранной зоны ядерной безопасности". 

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Страны
Россия
Компании
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
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