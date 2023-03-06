В США заявили о готовности поддержать любые мирные инициативы Киева

В Госдепе отметили, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми "даже в такие периоды напряженности, как этот"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. США готовы поддержать любые мирные инициативы, с которыми выступит руководство Украины, и продолжат оказывать ему поддержку. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы готовы и согласны поддерживать любые дипломатические инициативы, которые Украина считает возможным выдвинуть, чтобы добиться справедливого и прочного урегулирования [конфликта]", - заявил Прайс, подчеркнув, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен" очень прямо и очень четко" донес до него позицию Белого дома, который "продолжит поддерживать Украину" как в ее мирных, так и военных усилиях.

Прайс добавил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми "даже в такие периоды напряженности, как этот".

"Особо важно, чтобы у нас была возможность доходчиво и напрямую взаимодействовать с Россией и другими странами мира. У нас есть их посольство, у них - наше. Секретарь Блинкен общался по телефону с министром Лавровым даже в разгар этого конфликта. Существуют как каналы Белого дома, так и каналы Минобороны, а также другие каналы, по которым мы можем четко доносить то, что хотим сказать", - отметил он.

Как подчеркнул Прайс, при этом "США не принимают участие в переговорах с Россией по Украине".

Лавров и Блинкен пообщались "на ходу" в рамках второй сессии Совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Индии, но никаких переговоров не было, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Лавров в ходе краткого разговора с Блинкеном "в свойственной ему манере" отвел все заходы американской стороны. По информации Госдепартамента США, разговор продолжался около восьми минут. Блинкен поднял темы приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, необходимости завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными.