На «Севмаше» подтвердили планы по выводу на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

Источник изображения: topwar.ru

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, проходящий ремонт и модернизацию на "Севмаше", покинет предприятие и выйдет в море на испытания в этом году. Об этом сообщил глава предприятия Михаил Будниченко в ежегодном журнале предприятия.

На Севмаше подтвердили планы вывести крейсер на испытания в 2023 году. Точных сроков пока не называется, в середине февраля предприятие начало формирование сдаточной команды, которая и будет проводить все испытания корабля вместе с военными. Как сообщалось, в нее войдут различные специалисты, общим числом до 1 тысячи человек. Часть команды будет готовить крейсер к прохождению испытаний, другая - участвовать в них и сдавать корабль военным.

Глава ОСК Алексей Рахманов, в свою очередь, подтвердил, что по планам корпорации "Адмирал Нахимов" должен вернуться в боевой состав флота в следующем, 2024 году. По его словам, главная задача "Севмаша" - завершить отделку внутренних помещений и вывести корабль на испытания. Основные работы на крейсере уже завершаются.

В ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".