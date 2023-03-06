Войти
Военное обозрение

На «Севмаше» подтвердили планы по выводу на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

338
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, проходящий ремонт и модернизацию на "Севмаше", покинет предприятие и выйдет в море на испытания в этом году. Об этом сообщил глава предприятия Михаил Будниченко в ежегодном журнале предприятия.

На Севмаше подтвердили планы вывести крейсер на испытания в 2023 году. Точных сроков пока не называется, в середине февраля предприятие начало формирование сдаточной команды, которая и будет проводить все испытания корабля вместе с военными. Как сообщалось, в нее войдут различные специалисты, общим числом до 1 тысячи человек. Часть команды будет готовить крейсер к прохождению испытаний, другая - участвовать в них и сдавать корабль военным.

Глава ОСК Алексей Рахманов, в свою очередь, подтвердил, что по планам корпорации "Адмирал Нахимов" должен вернуться в боевой состав флота в следующем, 2024 году. По его словам, главная задача "Севмаша" - завершить отделку внутренних помещений и вывести корабль на испытания. Основные работы на крейсере уже завершаются.

В ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
С-300Ф
УКСК
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
Похожие новости
17.01.2023
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
26.03.2019
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта сможет нести различные типы ракет - Мантуров
05.02.2018
Великий ремонт
25.08.2017
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
05.02.2014
Собрать заново
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей