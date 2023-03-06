Возобновление запусков европейской ракеты Vega-С запланировано на конец года

В Европейском космическом агентстве уточнили, что причиной произошедшей в декабре аварии стало повреждение горловины сопла

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует возобновить приостановленные после аварии в декабре пуски космической ракеты Vega-C в конце текущего года. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба ведомства.

"Рабочая группа ЕКА и компании Arianespace приступила к реализации дорожной карты, предложенной комиссией по расследованию причин аварии 21 декабря <...> для надежного обеспечения возвращения к полетам ракет Vega-C. Ориентировочное время пуска - конец 2023 года", - отмечается в сообщении.

В ЕКА уточнили, что причиной аварии, произошедшей в конце прошлого года, стало повреждение горловины сопла. В компании отметили, что эта деталь "была закуплена итальянской компанией Avio на Украине".

Как подчеркнул генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер, "независимая комиссия поддержала приверженность ЕКА высочайшим стандартам безопасности и предложила программу мер, которые позволят обеспечить надежное возвращение в эксплуатацию ракет Vega-C".

Ракета Vega-C должна была вывести 21 декабря 2022 года на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. После инцидента пуски этой ракеты были приостановлены до выявления причин аварии.