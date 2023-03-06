В Минобороны Швейцарии подтвердили запрос Германии на покупку танков Leopard 2

ЦАМТО, 3 марта. Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву, сообщает газета Blick. Берн, со своей стороны, подтвердил запрос Германии на покупку ОБТ Leopard 2.

"Берлин хочет, чтобы Швейцария продала часть своих танков Leopard немецкой компании Rheinmetall. Эти машины должны заменить танки, которые западные страны в настоящее время поставляют Украине", – говорится в статье, опубликованной Blick.

Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. Количество танков, которые просит ФРГ, не уточняется.

Пресс-служба Минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2.